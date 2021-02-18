Jason Statham filmi, pandemide esnafa can suyu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Jason Statham filmi, pandemide esnafa can suyu oldu

18.02.2021 09:03 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:09
Jason Statham filmi, pandemide esnafa can suyu oldu

DÜNYACA ünlü aktör Jason Statham'ın rol aldığı 'Five Eyes' adlı filminin çekimleri, Antalya'daki Expo alanında devam ediyor.

DÜNYACA ünlü aktör Jason Statham'ın rol aldığı 'Five Eyes' adlı filminin çekimleri, Antalya'daki Expo alanında devam ediyor. Bir hafta süresince Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'nde süren çekimler için esnafa 2 bin ila 5 bin TL arasında para ödeyen yapımcı şirket, pandemi döneminde iş yapamayan esnafın yüzünü güldürdü.

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Five Eyes' filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta başlandı. 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Bir hafta süresince Kaleiçi ve Cumhuriyet Meydanı'nda çekim yapıldı. Pandemi nedeniyle zor günler yaşayan Kaleiçi esnafına, çekimlerin ardından para ödendi. Kaleiçi'nde bulunan mağaza ve iş yerlerindeki güvenlik kameraları kapatılıp, cep telefonluyla set çevresinde gezinmeye izin verilmedi ve sonunda çekimler tamamlandı. 

200'ÜN ÜZERİNDE ESNAFA PARA ÖDENDİAntalya Kaleiçi Esnaf ve Otelciler Derneği Başkanı Hasan Yetgil, filmin 12 dakikalık bölümünün Kaleiçi'nde geçeceğini söyledi. Hasan Yetgil, çekim öncesi film ekibinin derneklerini ziyarete geldiğini söyleyerek, şöyle konuştu: "3-4 gün sürecek çekim olduğunu, esnafı da mağdur etmek istemediklerini söylediler. Biz de kendilerine Kaleiçi'nde küçük büyük 200'ün üzerinde esnaf olduğunu anlattık. Günlük kazançlarıyla evlerine bakan arkadaşlarımız olduğunu ilettik. Bu konuda bütçe ayırmalarını kendilerinden istedik. Esnafı ziyaret ederek mağduriyetlerini minimuma indirmeye çalıştık. Esnafa iyi kötü bir şeyler dağıtıldı ki, çekimler için müşteri kabul edemeyen esnafa bir nebze de can suyu oldu. Asıl önemli olan Kaleiçi'nin bir Hollywood filminde dünyaya tanıtılması."PANDEMİ DÖNEMİNDE İLAÇ GİBİ GELDİKaleiçi esnafından Vahit Tansoy, film çekimlerini yakından izleme fırsatı yakaladığını belirterek, "Burada uzun süredir prova yaptılar. Sonra bir hafta kadar cadde ve sokaklar insan trafiğine kapatıldı. Hem dünyaca ünlü iki insanı, biri yönetmen, diğeri oyuncu, yakından görmek çok güzeldi. Hem de giderlerken cüzi de olsa esnafa ödeme yaptılar. Bu, pandemi döneminde bizleri mutlu etti, ilaç gibi geldi. Jason Statham'ı görmek, bir filmin kamera arkasını görmek çok güzel ve heyecanlıydı" diye konuştu.TAKSİ DURAĞINA DESTEKKaleiçi'nde taksicilik yapan Emin Gülün ile Aydın Çörtük, çekimler nedeniyle araçlarıyla bölgeye giriş çıkış yapamadıklarını anlattı. Bir hafta süresince Kaleiçi'nin sete döndüğünü aktaran Gülün, "Bölgenin tanıtımı için oldukça iyi bir projeye ev sahipliği yaptık. Birkaç gün iş yapamadık ama giderlerken durağa destek ücreti ödediler" dedi. Çörtlük ise, "Ben birkaç defa çekimlere şahitlik ettim. Umarım Antalya'nın tanıtımı için çok iyi olacak. Esnafı düşünmeleri ise mutluluk verici" dedi.ANTİKA MAĞAZASINDA ÇEKİMKaleiçi içindeki antika mağazasında çekim yapılan Mustafa Kızılkaya, "Antalya'ma bir hareket geldi. Kaleiçi'nde gezip alışveriş yaptılar ve bize renk verdiler. Pandemi zamanında hareket oldu. 'Esnafı mağdur etmeyeceğiz' demişlerdi, sözlerinde durdular. Küçük küçük meblağları fatura karşılığında bize ödediler" ifadelerini kullandı.

'Five Eyes' setini, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret etmişti. Filmin çekimleri, mart ayı sonuna kadar devam edecek. Filmin gösterimi ise yıl sonunda yapılacak.


Jason Statham filmi, pandemide esnafa can suyu oldu
Jason Statham filmi, pandemide esnafa can suyu oldu
Jason Statham filmi, pandemide esnafa can suyu oldu
Jason Statham filmi, pandemide esnafa can suyu oldu
Jason Statham filmi, pandemide esnafa can suyu oldu
Jason Statham filmi, pandemide esnafa can suyu oldu
Jason Statham filmi, pandemide esnafa can suyu oldu
Jason Statham filmi, pandemide esnafa can suyu oldu
Jason Statham filmi, pandemide esnafa can suyu oldu
Jason Statham filmi, pandemide esnafa can suyu oldu
Jason Statham filmi, pandemide esnafa can suyu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Osman Kavala Pervin Buldan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Deniz Türüç Fatih Terim Osman Özköylü Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jason Statham filmi, pandemide esnafa can suyu oldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 09:08:47. #1.14#
title