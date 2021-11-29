Japonya sınırlarını tüm yabancı ziyaretçilere kapatıyor

Japonya'da hükümet Covid-19'un daha bulaşıcı olduğu düşünülen Omicron mutasyonu nedeniyle yarından itibaren tüm yabancı uyruklu ziyaretçilere ülke sınırlarını kapatma kararı aldı.

Japonya'da hükümet Güney Afrika'da ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu düşünülen Covid-19'un B.1.1.529 mutasyonu nedeniyle alarma geçti. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Omicron adını verdiği yeni mutasyonla ilgili tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılacağını ifade eden Japonya Başbakanı Fumio Kishida, hükümetin konuyu güçlü bir kriz duygusu ile ele aldığını vurguladı. Yarından itibaren tüm yabancı uyruklu ziyaretçilerin ülkeye girişlerinin askıya alınacağını açıklayan Kishida, kararın aksi bir uygulamaya gerek duyuluncaya dek yürürlükte kalacağını belirtti. Giriş yasağının ülkede oturma izni bulunan yabancı uyruklu kişileri ise kapsamayacağı öğrenildi.

TEDBİRLER SIKILAŞTIRILIYOR

Korona virüsün daha bulaşıcı olduğundan endişe edilen ve çok sayıda mutasyonu içinde barındıran yeni mutasyon Omicron ilk olarak Güney Afrika'da doğrulanmış, gelişmenin ardından birçok ülke riskli bölgelere yönelik sınır tedbirlerini artırmıştı. Japonya hükümeti de geçtiğimiz hafta sonu Botsvana, Esvatini, Lesotho, Namibya, Güney Afrika, Zimbabve, Mozambik, Malavi ve Zambiya'dan gelen yolcuların 10 günlük zorunlu karantinaya alınmasına karar vermişti.

GİRİŞ YASAĞI YENİDEN BAŞLIYOR

Japonya'da hükümet vaka sayılarında yeterli düşüşün sağlanması ve nüfusun büyük bölümüne 2 doz aşı yapılmış olması nedeniyle yabancılara yönelik uygulanan genel giriş yasağını 8 Kasım itibariyle kademeli olarak gevşetmiş, iş adamları, öğrenciler ve teknik stajyerlerle sınırlı olmak üzere yabancıların özel tedbirler altında ülkeye girişinin önü açılmıştı.

Hükümetin bugünkü adımıyla birlikte yabancı uyrukluların ülkeye girişi yeniden tamamen askıya alınmış oldu.

(Burak Ersoy/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet