Japonya Hava Yolları, 35 yıl önce düşen uçakla ilgili kodlama hatasından dolayı ölenlerin...
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Japonya Hava Yolları, 35 yıl önce düşen uçakla ilgili kodlama hatasından dolayı ölenlerin...

35 yıl önce düşen Japonya Havayolları'na ait Boeing 747 tipi yolcu uçağıyla aynı sefer sayılı ve rotasına sahip bir uçağın kazanın yıldönümüne yakın saatlerde birden kaza bölgesi semalarında belirmesi Japonya'da günün konusu haline geldi.

12.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:50

35 yıl önce düşen Japonya Havayolları'na ait Boeing 747 tipi yolcu uçağıyla aynı sefer sayılı ve rotasına sahip bir uçağın kazanın yıldönümüne yakın saatlerde birden kaza bölgesi semalarında belirmesi Japonya'da günün konusu haline geldi.

Japon Hava Yolları uçak kodlama hatasından kaynaklı olduğunu söylediği olay nedeniyle kazada ölenlerin yakınlarından özür diledi.

12 Ağustos 1985'te Osaka'ya gitmek üzere Tokyo'dan kalkan Japon Hava Yolları'na ait JL 123 sayılı uçuş, kabin basıncının aniden düşmesi sonucu kalkıştan kısa bir süre sonra dağlık bir arazide düşmüştü.

Havacılık tarihinde tek bir uçağın karıştığı en fazla ölümlü bu kazada 524 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazadan sonra Japon Havayolları JL 123 kodunu kurbanlara saygıdan dolayı bir daha asla kullanmadı.

Japonya'da pek çok kişi bu kazayı hala hatırlıyor.

Kazanın 35'inci yıldönümünün olduğu bu hafta bir geceyarısı evinin üzerinden geçen bir uçağın gürültüsünden meraklanan bir Twitter kullanıcısı, uçuş takip sitesi FlightRadar24'e girdiğinde oldukça şaşırdı.

Zira kazanın yaşandığı saatlere yakın bir saatte JL 123 kodlu bir uçuş, Tokyo'daki Narita Havalimanı'na yaklaşmaktaydı.


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Radara göre sadece 38 dakika süren bu uçuşun süresi de kalktıktan kısa bir zaman sonra düşen uçakla hemen hemen aynıydı. Dahası, bu uçağın rotası da 35 yıl önce talihsiz bir kazaya uğrayan o uçağın son anları gibi düzensiz ve adeta yalpalayan bir görüntü çiziyordu.

m3600 adlı kullanıcının Twitter mesajında, yıllar önce kazada hayatını kaybeden 524 kişinin geri dönmüş olabileceğini söylemesiyle, tweet ülkede viral oldu.

Japonya her yıl 12 Ağustos civarı, O-Bon (Ölüler Günü) adlı dini bir bayramı kutluyor. Buna göre her yıl bu zamanda vefat etmiş kişilerin ruhlarının dünyaya dönüp sevdiklerini ziyaret ettiklerine inanılıyor.


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Nitekim 35 yıl önceki uçuşun yolcularını da bu bayram nedeniyle Osaka'daki yakınlarının yanına gitmek isteyenler oluşturuyordu.

Ancak uçak aslında Singapur'dan Tokyo'ya giden JL 712 sefer sayılı Japon Hava Yolları uçağıydı.

Havayolu çalışanı bir kişi uçuş sırasında teknik test amacıyla rastgele bir kod seçmesi gerekince 123'ü seçmiş ve bu kod da 38 dakika boyunca fark edilmemişti.

Olaydan sonra Japon Hava Yolları şirketi özür diledi ve uçak kodu kurallarını yeniden gözden geçireğini açıkladı.

Japonya Hava Yolları, 35 yıl önce düşen uçakla ilgili kodlama hatasından dolayı ölenlerin...
BBC
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