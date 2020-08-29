Japonya'da uçan otomobil hayaline bir adım daha yaklaşıldı
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Japonya'da uçan otomobil hayaline bir adım daha yaklaşıldı

Japonya'da uçan otomobil hayaline bir adım daha yaklaşıldıJaponya, (DHA) - Japonya'da uçan arabanın yolculu deneme uçuşu yapıldı.

29.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 29.08.2020 10:27

Japonya'da uçan otomobil hayaline bir adım daha yaklaşıldı

Japonya, (DHA) - Japonya'da uçan arabanın yolculu deneme uçuşu yapıldı. Aracın yerden 1-2 metre yükseldiği ve ağla kaplı bir alanda 4 dakika boyunca havada kaldı.

İnsanlık gökyüzünde uçan otomobillerle yolculuk yapma hayaline her geçen gün daha da yaklaşırken, "Japon SkyDrive" adlı şirket de dünya genelindeki "uçan otomobil" projelerinin yürütücülerinden biri oldu. Cuma günü basına açık yapılan test sürüşünde, pervaneli tek sürücülü uçan araba, yerden yaklaşık 2 metre havalanarak 4 dakika boyunca havada dolaştı. SD-03 adı verilen uçan arabanın elektrikle çalıştığı ifade edildi.

2023 YILINDA PİYASAYA SÜRÜLECEK

Uçan araba projesinin sahibi SkyDrive girişimine başkanlık eden Tomohiro Fukuzawa basına yaptığı açıklamada, "uçan arabanın" 2023 yılına kadar günlük hayatta kullanılacak bir ürün haline gelmesini umduğunu söyledi. Fukuzawa, "Dünyanın 100'den fazla uçan araba projesinden sadece bir avuç dolusunun sürücüyle birlikte uçarak başarı sağladı" dedi. Fukuzawa aracın havada 5 ile 10 dakika arasında havada kalabildiğini ancak yarım saat havada kalacak şekilde geliştirilirse Çin gibi diğer ülkelere gönderim yapma potansiyeli taşıdığını belirtti.

Japonya'da uçan otomobil hayaline bir adım daha yaklaşıldı

Kaynak: DHA

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