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Japonya'da OHAL sona eriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Japonya'da OHAL sona eriyor

Japonya'da Covid-19 salgını nedeniyle ülkenin 19 eyaletinde uygulanan OHAL'in bugün itibariyle sona ermesiyle salgın tedbirleri kademeli olarak gevşetilecek.

Japonya'da Covid-19 salgını nedeniyle ülkenin 19 eyaletinde uygulanan OHAL'in bugün itibariyle sona ermesiyle salgın tedbirleri kademeli olarak gevşetilecek.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 19 eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) uygulanan Japonya'da OHAL dönemi bugün itibariyle sona erecek. Tokyo, Okinawa, Saitama, Chiba, Kanagawa, Osaka, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka, Hokkaido, Gifu, Aichi, Mie, Shiga ve Hiroşima'da uygulamada olan yoğun salgın tedbirleri yarından itibaren gevşetilecek.

Restoranlar kepenk açacak

Restoran ve benzeri işletmelere yönelik alkol yasağı ve saat kısıtlaması ile kalabalık mekanlardaki insan trafiğini azaltmaya odaklanan ve büyük oranda başarı sağlayan OHAL'in ardından hizmet sektörünün birçok kolunun yeniden kepenk açması beklenirken, spor müsabakaları gibi kitlesel etkinliklere getirilen katılımcı sınırlaması da kaldırılacak. Buna rağmen, eyalet yönetimleri gerekli görülmesi halinde yerel bazda tedbirlere başvurabilecek.

Aylar sonra ilk

Japonya'da başkent Tokyo ve çevresinde en son OHAL Tokyo 2020 Olimpiyatları öncesinde 12 Temmuz'da yürürlüğe girmişti. Kapsamı genişleyen ve 12 Eylül'e dek uygulamada kalacağı açıklanan OHAL'in son olarak 19 eyalette 30 Eylül'e dek süreceği açıklanmıştı.

OHAL kapsamında restoran ve benzeri işletmelere yönelik alkol satış yasağı getirilmiş, içki servisi yapmayan işletmelerden dahi 20.00'da kepenk kapatmaları talep edilmişti. Kamu otoritelerinin yaptığı çağrılara uyan işletmelerin hükümet sübvansiyonlarından yararlanacağı kamuoyuna yansırken, şirketler ise çalışanlarını evden mesaiye teşvik etmişti. Spor müsabakaları gibi kitlesel etkinliklere de seyirci kısıtlaması getirilmişti. Buna rağmen uygulama kapsamında tam kapanma gibi radikal tedbirlere başvurulmamıştı.

OHAL sonrası dönemde destek sinyali

Dün Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın yerine iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) lideri seçilen ve Pazartesi günü başbakanlık koltuğunu devralması beklenen Fumio Kishida seçimin ardından yaptığı açıklamada ülkede görülebilecek olası altıncı Covid-19 dalgasına atıfta bulunmuştu. "Ulusal bir kriz ile karşı karşıyayız" diyen Kishida, "Covid-19 salgını ile mücadeleyi sürdürmeli ve yıl sonuna kadar büyük bir ekonomik paket oluşturmalıyız" sözleriyle ekonomiye destek sinyali vermişti.

Nüfusun yaklaşık yüzde 59'unun 2 doz aşıdan faydalandığı Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 1 milyon 700 bin 326 olmuştu. Şuana kadar 17 bin 625 kişi ise yaşamını yitirmişti. - TOKYO

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