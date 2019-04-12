Japonya'da "Lale Geleneği Sergisi"Ne Yoğun İlgi

Japonya'da, "2019 Türk Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında Tokyo'da bulunan "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği Sergisi" Japon ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokyo'daki Ulusal Sanat Müzesi, 19 Mart'tan bu yana sergiye ev sahipliği yapıyor.

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'nın katılımıyla, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını yaptığı sergiye Japon ziyaretçilerin yoğun ilgisi sürüyor. Sergideki ziyaretçi sayısı hafta içi 3 bini, hafta sonlarında ise 5 bini aşıyor.

Topkapı, Dolmabahçe ve Yıldız saraylarından özel eserlerin sunulduğu sergi, 14 Haziran'da Kyoto'ya taşınacak.

Toplam 185 eser ziyaretçilerle buluşuyor

Japonya'da 2019 yılının "Türk Kültür Yılı" ilan edilmesi sebebiyle hayata geçirilen etkinliklerin ilki olma özelliğini de taşıyan sergide, Topkapı Sarayı'ndan 162, Yıldız Sarayı'ndan 14 ve Dolmabahçe Sarayı'ndan 9 olmak üzere 185 eser ziyaretçilerle buluşuyor.

Sergideki Osmanlı hazineleri arasında 16'ncı ve 19'uncu yüzyıllara tarihlenen taht, tuğra, sorguç, tören matarası, ok, yay, hançer, kılıç, zırh, kaftan, gülabdan, laledan, seccade, çini, vazolar ve marangoz aletleri gibi eserler yer alıyor.

20 Mayıs'a kadar Tokyo Ulusal Sanat Müzesi'nde sergilenmeye devam edecek kültür mirasları, 14 Haziran ile 28 Temmuz tarihleri arasında ise Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde teşhir edilecek.

Kaynak: AA