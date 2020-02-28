Japonya'da korona virüsü vaka sayısı 933'e yükseldi

28.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:00

Japon yetkililerden bildirilen korona virüsü kaynaklı yeni vakalarla birlikte ülke genelinde tespit edilmiş toplam vaka sayısı 933'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde paniğe neden olan korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığından alınan verilere göre, bugün itibariyle Hokkaido, Shizuoka ve Kanagawa eyaletlerinde teyit edilen yeni vakalarla ülke genelindeki toplam vaka sayısı 933'e yükseldi. Diamond Princess adlı gemiden enfekte olan 705 yolcu ve mürettebatın toplam vaka sayısına dahil olduğu belirtildi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Bugün Japonya'da Korona Virüsü nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklanmış, ülkede virüs kaynaklı ölüm vakaları 9'a yükselmişti. 9 ölüm vakasının 4'ünü daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularının oluşturduğu bildirilmişti.

PANİK BÜYÜYOR

Öte yandan Japonya'da kamu otoritelerinin virüsün yayılmasını önleme çabalarında bugün bir ilk yaşanmış, Hokkaido Eyaleti Valisi Naomichi Suzuki bölgede artış gösteren Korona Virüsü vakaları nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan ettiklerini açıklayarak vatandaşlara hafta sonunu evlerinde geçirme çağrısı yapmıştı. Ülke genelinde spor müsabakaları dahil kitlesel katılımla gerçekleşecek birçok etkinlik iptal edilmiş, birçok tema parkı da 2 hafta süreyle hizmete ara verdiğini duyurmuştu.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA