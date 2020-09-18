Japonya'da her 1500 kişiden biri 100 yaşında olduğu açıklandı
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Japonya'da her 1500 kişiden biri 100 yaşında olduğu açıklandı

Japon hükümeti tarafından açıklanan istatistik nüfus verilerine göre, her 1500 Japon'dan birinin 100 yaş ve üzerinde olduğunu açıklandı.

Japonya'da her 1500 kişiden biri 100 yaşında olduğu açıklandı
18.09.2020 17:08 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:12

Japon hükümeti tarafından açıklanan istatistik nüfus verilerine göre, her 1500 Japon'dan birinin 100 yaş ve üzerinde olduğunu açıklandı. 

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından yayınlanan nüfus istatistik değerlendirme raporuna göre,  bu yıl ilk kez 100 yaş ve üzeri nüfusun 80 binin üzerine çıktığını gösterdi. Verilerin, son 50 yılda en yüksek yaş oranına ulaştığı ve rekor olduğu ifade edildi. Rakamlar, Japonya'daki kadınların bir asır veya daha fazla yaşama olasılığının erkeklerden çok daha yüksek olduğu  ve tüm 100 ve üzeri nüfusun yüzde 88'ini oluşturduğunu gösteriyor.


Kaynak: DHA

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