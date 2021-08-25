Japonya'da Covid-19 OHAL'inin kapsamı bir kez daha genişliyor
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Japonya'da Covid-19 OHAL'inin kapsamı bir kez daha genişliyor

Japonya'da Covid-19 OHAL'inin kapsamı bir kez daha genişliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya'da hükümet, Covid-19 salgını nedeniyle 13 eyalette yürürlükte olan OHAL'in kapsamına 8 yeni eyaleti daha dahil etme kararı aldı.

Japonya'da hükümet, Covid-19 salgını nedeniyle 13 eyalette yürürlükte olan OHAL'in kapsamına 8 yeni eyaleti daha dahil etme kararı aldı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayılarındaki artışa rağmen Paralimpik Oyunları'nı yoğun salgın tedbirleri altında dün başlatan Japonya'da hükümetten yeni tedbir adımı geldi. İlk olarak Tokyo, Okinawa, Saitama, Chiba, Kanagawa ve Osaka'da uygulanan ve kapsamına daha sonra Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka eyaletleri dahil edilen olağanüstü halin (OHAL) uygulama alanının bir kez daha genişletilmesine karar verildi. Son kararla birlikte, Hokkaido, Miyagi, Gifu, Aichi, Mie, Shiga, Okayama ve Hiroşima eyaletlerinin de Cuma günü itibariyle OHAL uygulaması altına alınacağı bildirilirken, yoğun salgın tedbirlerinin tüm eyaletlerde 12 Eylül'e dek süreceği ifade edildi. Son gelişme ile birlikte toplam 47 eyaleti bulunan ülkede OHAL kapsamına alınan eyaletlerin sayısı 21'e yükselmiş oldu.

SIKI TEDBİRLER UYGULANACAK

OHAL kapsamına dahil edilen bölgelerde diğer eyaletlerde olduğu gibi restoran ve benzeri işletmelere alkol satış yasağı getirileceği açıklanırken, içki servisi yapmayan işletmelerin dahi 20.00'de kepenk kapatmak zorunda olacağı bildirildi. OHAL kapsamında kamu otoritelerinin yaptığı çağrılara uyan işletmelerin hükümet sübvansiyonlardan yararlanabileceği kaydedildi.

Öte yandan, şirketlerin çalışanlarını evden mesaiye teşvik edeceği öğrenildi.

VAKA SAYILARI DÜŞMÜYOR

Japonya'da Covid-19 vaka sayıları son haftalarda rekor kırmış, ülke geneli enfeksiyonlar toplamı dün itibariyle 1 milyon 344 bin 510'a ulaşmıştı. 15 bin 725 kişinin korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, sağlık sisteminin tıkanma noktasına geldiği kamuoyuna yansımıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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