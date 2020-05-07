Jandarmanın kedilerden kurtardığı Angut kuşları doğaya salındı
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Jandarmanın kedilerden kurtardığı Angut kuşları doğaya salındı

Jandarmanın kedilerden kurtardığı Angut kuşları doğaya salındı
07.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:53

Jandarmanın kedilerden kurtardığı Angut kuşları doğaya salındı Duyarlı jandarma personeli, kedi saldırısından kurtardığı Angut kuşunu öptükten sonra özgürlüğüne kavuşturdu Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde jandarma tarafından kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşu ve 11 yavrusu, yapılan...

Jandarmanın kedilerden kurtardığı Angut kuşları doğaya salındı

Duyarlı jandarma personeli, kedi saldırısından kurtardığı Angut kuşunu öptükten sonra özgürlüğüne kavuşturdu

MANİSA - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde jandarma tarafından kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşu ve 11 yavrusu, yapılan sağlık kontrolünün ardından tekrar doğaya salındı.

Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığı binası yakınlarında bir kedinin saldırısına uğrayan Angut kuşu ve 11 yavrusu, jandarma personeli tarafından kurtarıldı. Kedinin zarar vermesini engelleyen jandarma, kuşları, İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde muhafaza altına aldı. Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verilmesi üzerine kuşlar için veteriner hekim görevlendirildi. Veteriner tarafından sağlık kontrolleri yapılan Angut kuşu ve 11 yavrusu, Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile yapılan koordine doğrultusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte baraj bölgesine yakın bir noktadan doğal yaşama yeniden adapte olmaları için bırakıldı. Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu, "Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde normalde doğada olması gereken Angut kuşları yolunu şaşırıp ilçe jandarmamıza gelmişler. Kedi saldırısından jandarma personeli tarafından kurtarıldılar. Gerekli sağlık tetkikleri veteriner hekimlerimiz tarafından yapıldı ve Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu belirlenen bölgede doğal yaşamına geri bırakıyoruz kuşlarımızı" dedi.

Jandarma personeli önce öptü sonra doğaya bıraktı

Öte yandan kuşları kedinin saldırısından kurtaran duyarlı jandarma personeli, Angut kuşunu öptükten sonra özgürlüğüne kavuşturdu.

Jandarmanın kedilerden kurtardığı Angut kuşları doğaya salındı

Kaynak: İHA

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