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Ağrı'da jandarma 3 ilçede 160 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verdi

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Ağrı'da jandarma 3 ilçede 160 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verdi
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyadin, Doğubayazıt ve Eleşkirt ilçelerinde 160 öğrenciye trafik güvenliği semineri düzenledi. Seminerde trafik işaretleri, okul servis kuralları ve yaya geçidi kullanımı anlatıldı; eğitimlerin süreceği belirtildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Diyadin, Doğubayazıt ve Eleşkirt ilçelerinde öğrenim gören toplam 160 öğrenciye yönelik trafik güvenliği bilgilendirme semineri düzenlendi.

Eğitimlerde öğrencilere; trafik ışık ve işaretlerinin anlamları, Jandarma teşkilatının görev ve faaliyetleri, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, yaya ve okul geçitlerinin doğru kullanımı ile temel trafik güvenliği konularında bilgi verildi.

JANDARMADAN 160 ÖĞRENCİYE TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Öğrencilerin trafik kurallarını erken yaşta öğrenerek güvenli davranış alışkanlıkları kazanmasını ve trafikte karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçli hareket etmesini amaçlayan eğitimlerin, farklı ilçelerde de sürdürüleceği belirtildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, toplumda trafik bilincinin yaygınlaştırılması ve geleceğin bilinçli yol kullanıcılarının yetiştirilmesi amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine kararlılıkla devam edecek.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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