Jandarma Okullar Komutanlığındaki Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında yaşanan eylemlerle ilgili 317 kişinin yargılandığı dava, sanık savunmalarıyla devam etti.



Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi Sincan Cezaevi Yerleşkesi salonunda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.



Sanık eski kursiyer Teğmen Özkan Turan, kışlaya terör saldırısı olacağının söylendiğini ifade ederek, içtima alanında bir rütbelinin yaklaşık 15 metre mesafedeki Yüzbaşı Yusuf Yiğit'i göstererek "Komutanınıza dahil olun." dediğini, Yiğit ile kayıt kabul binası yakınında yeşil alanda beklediğini, sonra da binaya girdiklerini bildirdi.



Yiğit'in kendilerini daha sonra yemekhane binasına götürdüğünü ve onu bir daha görmediğini anlatan Turan, kalkışma olduğunu saat 01.09'da kuzeninin WhatsApp mesajıyla öğrendiğini, olayın ciddiyetini anlayınca da yatakhaneye gittiğini söyledi.



Turan, olayların içinde olmadığını göstermek için yatakhanedeyken video çektiğini ifade ederek, daha sonra 155'i birkaç defa arayıp görüştüğünü ancak bir sonuç alamadığını dile getirdi.



Sonrasında kışladan 2 Nolu nizamiyeyi kullanarak ayrıldığını anlatan Turan, gece 5 mühimmat aldığını ancak mühimmatları cebine koyduğunu ileri sürdü.



Mahkeme Başkanı Melih Uçar'ın bir sorusu üzerine eğitim binasından kim olduklarını bilmediği iki yüzbaşı ile içinde siyah poşet olan bir kasa aldığını ancak mühimmat olduğunu içtima alanında kursiyerler poşetlerden mermi aldığında anladığını kaydetti.



"Başınızdakiler darbeci, kışlayı terk edin"



Sanık eski kursiyer Teğmen Uğur Doğan da gece eğitimi için emir geldikten sonra içtimaya çıktığını, tabur komutanlarının terör saldırısı olduğunu ve olayı ciddiye almaları gerektiğini söylediğini dile getirdi.



Daha sonra tabur komutanının, kendilerini Dilaver yüzbaşının emrine verdiğini, buradan 1 Nolu nizamiyeye geçtiklerini anlatan Doğan, daha sonra 2 Nolu nizamiyeye geçtiğini, telefonunun şarjı az olduğundan interneti açamadığını ve neler olduğunu saat 02.00 civarında arkadaşlarından öğrendiğini söyledi.



Doğan, kalkışma girişimini Mehmet binbaşıya sorduğunu, onun da "Biz kışlamızdan çıkmıyoruz. O yüzden bir sorun yok." karşılığını verdiğini aktardı.



WhatsApp grubundan "Başınızdakiler darbeci, hemen kışlayı terk edin." diye mesaj geldiğini dile getiren Doğan, 2 Nolu nizamiyeden durumlarını merak ettiği için 1 Nolu nizamiyedeki arkadaşlarının yanına gittiğini belirtti.



Doğan, kışlada sorun görmediğinden ayrılmak için acele etmediğini belirterek, nizamiyede beklerken Murat yarbayın aradığını ve "Uğur siz ne yapıyorsunuz?" diye sorduğunu söyledi. "Ne emir verdiyseniz yapıyorum." karşılığını verdiğini anlatan Doğan, yarbayın "Ben emrediyorum gelin." ifadesi ve sonraki konuşmaları üzerine arkadaşlarıyla amfiye gittiklerini, ardından da gözaltına alındıklarını dile getirdi.



Doğan, örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını da savundu.



Sanık eski kursiyer Teğmen Yasin Özkök de hazırlık aşamasında verdiği ifadeleri kabul etmediğini belirterek, mahkeme huzurunda vereceği savunmanın dikkate alınmasını istedi.



Akşam saatlerinde içtima alanında kursiyer teğmenlere gece eğitimi yapılacağı söylendiğini aktaran Özkök, bu kapsamda 3 Nolu nizamiyede görevlendirildiğini anlattı.



Burada bulunduğu süre boyunca kanunsuz bir işin içinde bulunmadığını iddia eden Özkök, ilerleyen saatlerde bazı komutanların uyarı amacıyla kendilerine gönderdiği mesajlardan darbe girişiminden haberdar olduğunu savundu.



Örgütün kriptolu yazışma programı "ByLock"u 2014'te kullanmaya başladığına dair iddianamede yer alan tespiti kabul etmediğini belirten Özkök, söz konusu programı kullanmadığını öne sürdü.



Özkök, "ByLock"u tutuklandıktan sonra cezaevinde öğrendiğini, FETÖ üyeliğinin söz konusu olmadığını savundu.



Eski kursiyer Teğmen Zeynal Sönmez'in de savunma yaptığı duruşma, yarına ertelendi.