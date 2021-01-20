Jandarma ekipleri yaşlılara destek oluyor
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Jandarma ekipleri yaşlılara destek oluyor

20.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:02
Jandarma ekipleri yaşlılara destek oluyor

Beypazarı ilçesinde yaşayan bir kadın jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi.

Beypazarı ilçesinde yaşayan bir kadın jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi.

Beypazarı'nın Üreğil Mahallesi'nde tek başına yaşayan 70 yaşındaki Gökmen Yılmaz koronavirüse yakalandı. Evinde karantina sürecini geçiren ve tek başına yaşayan kadın, evinin sularının donması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinden damacana su alarak yaşlı kadına teslim ettiler.

Kadın, kendisine su getiren jandarma ekiplerine uzaktan teşekkür ederek, dua etti.

Mahalle muhtarı Mustafa Ayanoğlu'da bu duyarlı davranışları dolayısıyla jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, donan su boruları için muhtarlık çalışma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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