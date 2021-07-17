Jandarma ekipleri 'Temsili Askerlik Uygulaması' gerçekleştirdi
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Jandarma ekipleri 'Temsili Askerlik Uygulaması' gerçekleştirdi

Jandarma ekipleri 'Temsili Askerlik Uygulaması' gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de jandarma ekiplerince özel eğitime ihtiyaç duyan 18 yaşındaki Eren Muzaffer'e 'Temsili Askerlik Uygulaması' ile unutulmaz anlar yaşatıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince özel eğitime ihtiyaç duyan 18 yaşındaki Eren Muzaffer'e 'Temsili Askerlik Uygulaması' ile unutulmaz anlar yaşatıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Askerlik Kanunu' kapsamında silahaltına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşların, bu hak ve ödevlerini sembolik de olsa yerine getirebilmeleri ve kışla ortamını yaşayarak bu hazzı tatmalarını sağlamak amacıyla "Temsili Askerlik Uygulaması" gerçekleştirildi.

Yurt dışında ikamet eden Kayapınar ailesi, 20 günlüğüne izinli olarak geldikleri İnönü ilçesinde, İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı'na 18 yaşındaki özel eğitime ihtiyaç duyan çocukları Eren Muzaffer Kayapınar için başvuru yaptı. Kendilerinin temin ettikleri jandarma kıyafetleri ile fotoğraf çektirmek ve tanışmak isteyen Eren Muzaffer ve ailesi İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı'nda misafir edildi. Eren Muzaffer Kayaalp'e ise askerlik heyecanı yaşatıldı. - ESKİŞEHİR

Jandarma ekipleri 'Temsili Askerlik Uygulaması' gerçekleştirdi
Jandarma ekipleri 'Temsili Askerlik Uygulaması' gerçekleştirdi
Jandarma ekipleri 'Temsili Askerlik Uygulaması' gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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