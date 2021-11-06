Jahrein Twitch Yayınlarını Ekibiyle Birlikte Bırakıyor!

Twitch Türkiye'nin en popüler isimlerinden olan Jahrein Twitch yayınlarını ekibiyle birlikte bırakma kararlarını açıkladı.

Twitch Türkiye son günlerde peş peşe gelen skandallar ve ciddi ithamlar ile gündemde. Meclis gündemine bile taşınan ve özellikle sosyal medyada hakkında çokça konuşulan kara para aklama skandalının ardından başlayan Temiz Twitch hareketi büyük bir hızla yayıldı ve pek çok kullanıcı ile yayıncıdan destek aldı. Bu harekete destek veren Pelin "Pqueen" Baynazoğlu'nun yayını esnasında kişisel bilgilerinin kötü niyetli kişilerce sızdırılması ise deyim yerindeyse bardağı taşıran son damla oldu.

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Twitch Türkiye tüm bu tatsız olaylar ile çalkanırken kara para aklama meselelerini en yüksek sesle dillendiren isimlerden olan ve Twitch Türkiye'nin en çok izlenen yayıncıları arasında bulunan Ahmet "Jahrein" Sonuç cephesinden flaş açıklamalar geldi. Jahrein Rekkitz ekibi ile birlikte Twitch platformunu bırakma kararı aldıklarını açıkladı! Yapılan açıklamada Twitch Türkiye'nin bulunduğu konuma gelmesinde çok emek sarf eden isimlerden olduklarını ancak bir süredir platformla ciddi bir iletişimsizlik yaşandığı belirtilmiş vaziyette. Buna ek olarak muhatap bulmanın zorluğu, yerel fiyatlandırma konusunda çok geç kalınmış olması, bot meselelerinde etkili adım atılmaması ve en son yaşanan skandallar bardağı taşıran damlalar olmuş.

Tüm bu sebeplerden ötürü ekip Twitch platformunu bırakmaya karar vermişken önlerindeki tek engel ise şimdilik Jahrein ve Twitch arasındaki mayıs ayına kadar devam eden sözleşme. Jahrein konuya ilişkin olarak Twitch tarafı ile iletişime geçildiğini yayını esnasında belirtmiş durumda. Buna karşın Rekkitz ekibinde yer alan Toqtir, Zade, Purplebixi, Clumsykitty, Adal, Moparism ve ErenAktan yayınlarına yeni bir platforma geçene kadar bir süre ara verecekler.

Jahrein Twitch'in Ardından Hangi Platformda Yayın Yapacak?

Konuya ilişkin olarak Jahrein cephesinden bir açıklama gelmiş değil. Halihazırda mayıs ayına kadar devam eden sözleşmesi kapsamında Jahrein ekipte bu konuda en zorda olan kişi. Ancak Twitch tarafı ile sözleşmenin feshi durumunda Jahrein yayınlarına farklı bir platformda devam edebilir. Rekkitz ekibi ve Jahrein Twitch platformunun ardından platformdan ayrılan diğer pek çok yayıncı gibi YouTube yada Facebook alternatiflerinden birini değerlendirebilir.

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