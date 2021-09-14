Jahrein, telefonda vatandaşa küfreden Fethiye Belediye Başkanı hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu

Ahmet Sonuç, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sohbet ettiğini ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında parti içi gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda Muğla'nın Fethiye İlçesi Belediye Başkanı Alim Karaca'nın, bir kişiye telefonda uzun süre küfrettiğinedair videolar sosyal medyada gündem oldu. Çok konuşulan bu konu hakkında içerik üreticisi Jahrein de sık sık rahatsızlığını dile getirdi.

"ARANAN BEN DEĞİLDİM, SİZDİNİZ"

Jahrein'in paylaştığı tweette CHP'nin yoğun gündem dolayısıyla yaşanan bu olaya yeni değinebildiklerini açıkladı. Konuşmanın devamında, kendisine destek olan, partizanlıktan uzak, temiz bir gelecek aşkı ile yanıp tutuşan gençlere teşekkür ettiğini de belirtti.

Jahrein, Twitter'da yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Az önce @herkesicinCHP'den aradılar. Sn. @Kilicdarogluk telefonun diğer ucunda. Kendisiyle biraz sohbet ettik. Hassas olduğumuz Fethiye Belediye Başkanı #alimkaraca hakkında parti içi gerekli işlemleri başlattıklarını söylediler. Konunun takipçisi olanlara duyurulur!

Kendisine gençlerin özellikle bu konularda çok titiz olduklarını, iktidarın yaptığı "benden olanı korurum" tavrına karşı olduklarını anlattım. Öyle olmadıklarını, yalnızca yoğun gündemden ötürü bu konuya yeni değinebildiklerini iletti.

Şimdiden geleceğin iktidarından hesap sorabilmemiz demokrasi adına çok önemli. Bu konuda bana destek olan, partizanlıktan uzak, temiz bir gelecek aşkı ile yanıp tutuşan tüm gençlere teşekkür ederim. Aslında aranan ben değildim, sizdiniz."

Siyasetle yakından ilgilenen Jahrein, Twitch yayınlarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Demokrasi ve Atılım Parti kurucusu Ali Babacan'ı konuk olarak almıştı. Daha öncelerinde de Ahmet Sonuç, Antalya Bağımsız Milletvekili Adayı olacağını da duyurmuştu.



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