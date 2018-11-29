Jackie Chan'in Kızı, Kanadalı Kız Arkadaşıyla Evlendi
Çinli aktör Jackie Chan'in 19 yaşındaki kızı Etta Ng, sosyal medyada yaptığı paylaşımla 31 yaşındaki Kanadalı kız arkadaşıyla evlendiğini açıkladı.
Jackie Chan'ın kızı Etta Ng, Instagram'dan paylaştığı evlilik belgesi ile sosyal medya bloggerı Andi Autumn'la evlendiğini duyurdu. Belgeye göre, çift 8 Kasım'da Kanada'da evlendi ve şimdi eşcinsel evliliklerin yasak olduğu Hong Kong'da yaşıyor. İkili, 2017'de flört etmeye başladığı ve ardından Ng'nin Kanada'ya taşınmıştı.
"BUNDAN HOŞLANIYORSA SORUN YOK"
Etta Ng, mayıs ayında anne ve babası cinsel yönelimlerine karşı çıktığı için sevgilisiyle bir ay köprü altında kalmak zorunda olduklarını belirtmişti. 2015'de Sunday Express'e konuşan Ng, Chan'i babası olarak görmediğini şu sözlerle söylemişti: "O, hayatımda hiç var olmadı. Jacie Chan benim için sadece sıradan bir aktör" Chan ise 2017'de kızının ilişkisini kasdederek "Eğer bundan hoşanıyorsa sorun yok" demişti. Ancak şimdiye kadar kızının evliliği ile ilgili bir yorum yapmadı.
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cocuk sapikligindan bin kat iyidir.yada katillerden.yada hayvan sapiklarindan.yada tecavuzculerden.kadinlarin namusuna dil uzatan adamlardan iyidir.annesini babasini doven evkatlardan iyiidir..amann iyidir iste.bizene varsa gunahi onlara.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Çiftimize mutluluklar ....Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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İSLAM HOŞGÖRÜ VE BARIŞ DİNİ DEĞİLMİ????/ ÖYLEYSE PEKİ NİYE BAŞKA İNSANLARIN SEÇİMLERİNİ, YAŞAM TARZLARINI HOŞGÖRÜ İLE KABUL EDİP SAYGI GÖSTERMİYORSUNUZ????? AMACINIZ NE TÜM DÜNYAYI SAVAŞAK ZORLA KENDİ FİKİRLERİNİZİ KABUL ETTİRMEKMİ????? AMA O SAVAŞI KAZANAMASSINIZ.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bigün bıkacak gerçek hayata geri dönücekCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gavurlar,,,öbürkü dünyada,,,olacak olan olayları,,,bilmiş olsalardı,,,derhal müslüman olurlar,,ve Allaha melekler gibi,,ibadet ederlerdi...ben almanyada 40 yıldır çok almanın müslüman olduguna tanıklık etmiş bir dedenizim,,almanların islamı seçme nedenleri,,çok farklıdır,,,kiminin namaz kılmak, hoşuna gidiyor..kiminin oruç tutmak,,kiminin fakirlere zekat vermek,,kimininde islamın namus konusuna verdiği önem,,hoşlarına gidiyor..bu insanlar devamlı araştırıyorlar..islam dininin tüm emir ve yasaklarını inceliyorlar..sonucunda müslüman oluyorlar..bizim insanlarımız islamın hiçbir emrini yasağını araştırmadan,,körükörüne düşman oluyorlar,,aradaki fark budur.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır