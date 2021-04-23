İzzet Yıldızhan, kendisini David Beckham ile kıyaslayanlara cevap verdi

Seslendirdiği 'Dünyadan Uzak' şarkısıyla büyük beğeni toplayan usta sanatçı İzzet Yıldızhan, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Yıldızhan, sosyal medyada kendisini ve çocuklarını eski futbolcu David Beckham ve çocuklarıyla kıyaslamaları hakkında konuştu. İşte Yıldızhan'ın çarpıcı açıklamaları...

Pinhani'nin 'Dünyadan Uzak' şarkısını İzzet Yıldızhan'a vermesinden sonra sosyal medya ikiye bölünmüş, kimi eleştirirken kimi ise İzzet Yıldızhan'ın yorumunu beğenmişti. Konunun İzzet Yıldızhan'a hatırlatılması üzerine Yıldızhan, "Olumlu kadar olumsuz yorumda gelebilir. Şarkı benim içime çok sindi. İyi ki okumuşum diyorum.

Pinhani grubuna da sizlerin aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. Şu dönemde kimse para almadan kıpırdamıyor.. Oysa ki Pinhani'nin solisti Sinan Kaynakçı bu şarkı için benden 1 kuruş talep etmedi. Kendisi harika bir insan" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın bir diğer konusu olan İzzet Yıldızhan ve çocuklarının, David Beckham ve çocuklarıyla karşılaştırılması da Yıldızhan'a hatırlatıldı.

"OĞULLARIM DAHA YAKIŞIKLI"

'Diyarbeckham' ve 'İzzet Beckham' yorumlarına çok güldüğünü ifade eden İzzet Yıldızhan, "Yani oğullarım diye demiyorum ama bana göre daha yakışıklılar. David Beckham dünyanın tanıdığı bir isim ama kimse İzzet Yıldızhan'ı yabana atamaz. Hem onun 4 evladı var benim 9." diyerek gülümsedi.

Kaynak: Snob Magazin