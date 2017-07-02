İznik Triatlon Yarışları'na Büyük İlgi

İZNİK'te bu yıl 5'incisi düzenlenen triatlon yarışmaları, yine büyük ilgiyle karşılandı.



İznik Gölü'nde sabah saat 08.00'da ilk olarak yüzme parkuruyla başlayan Triatlon Yarışları sırasıyla bisiklet ve koşu parkurlarıyla devam etti. Yarışlar İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezinde gerçekleşti. Bu yıl ilk olarak gerçekleşen Halk Triatlonunda ise 16 sporcu ter döktü.



Türkiye genelinden yaklaşık 300 yarışmacının katıldığı yarışların ödül törenine, İznik Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Tosun, Emniyet Müdürü Bedri Yaman, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Semerci, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Coşkun, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dede, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda sporsever katıldı. Federasyon Başkanı İsa Tamer Çelik, yarışmaya katkıda bulunan kurumlara teşekkür plaketi verdi. Yarışlarda dereceye girenler şöyle:



Genç Erkekler: 1. Oktay Arkan (İzmir Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü), 2. Bertuğ Polatcı(Antalya Triatlon Spor Kulübü), 3.Enes Kızılcık(Balıkesir Belediye Spor Kulübü)



Genç Kadınlar: 1. Elif Polat(Gelibolu Spor Kulübü), 2. Gözde Güvanbaş(Gelibolu Spor Kulübü), 3. Merve Aybüke Şen(Sakarya Telekom Spor Kulübü)



Elit Erkekler: 1.Emirhan Altıntaş(Alanya Doğa Sporları Kulübü), 2.Caner Algün(Alsancak Su Sporları Kulübü), 3.Bahadır Pırık(Ferdi)



Elit Kadınlar: 1.İpek Öztosun(Göztepe Spor Kulübü), 2.Ece Bakıcı(Balıkesir Çelmak Spor Kulübü), 3.Buse Aygün(Ferdi)



Yıldız Erkekler: 1.Kıvanç Şahinkaya(İzmir Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü), 2.Mehmet Fatih Davran(Balıkesir Belediye Spor Kulübü), 3.Bartu Ören(Balıkesir Yıldız Kulaçlar Spor Kulübü)



Yıldız Kadınlar: 1.Melike Yılmaz(Balıkesir Belediye Spor Kulübü), 2.İpek Şar(Sakarya Telekom Spor Kulübü), 3.Zeynep Uçarsoy( İzmir Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü)



Minik M1 Erkek: 1.Uzay Tenli(İzmir Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü), 2.Doruk Topaloğlu(Balıkesir Yıldız Kulaçlar Spor Kulübü), 3.Görkem Molla(Ferdi)



Minik M1 Kadın: 1.Damla İnce(Balıkesir Yıldız Kulaçlar Spor Kulübü), 2.Sudem Tülümen(Gelibolu Spor Kulübü), 3.Selen Bayrak(Ferdi)



Minik M2 Erkek: 1.Türker Kemal Kıyak(Balıkesir Yıldız Kulaçlar Spor Kulübü), 2.Mehmet Aydın(Balıkesir Yıldız Kulaçlar Spor Kulübü), 3.Türker Bahar(Bursa Modern Pentatlon Spor Kulübü)Minik M2 Kadın: 1.Özümsu Aktan(Gelibolu Spor Kulübü), 2.Helin Arıkan(Alsancak Su Sporları Kulübü), 3.Cemre Civelek(Ferdi)



Minik M3 Erkek: 1.Emirhan Çakır(Balıkesir Belediye Spor Kulübü), 2.Doğan Türeli(Antalya Triatlon Spor Kulübü), 3.İbrahim Emir Karaca(Hira Spor)



Minik M3 Kadın: 1.Narin Yaren Çelik(Gelibolu Spor Kulübü), 2.Yosun Tutum(Gelibolu Triatlon Spor Kulübü), 3.Nevra Başak Saatli(Ferdi)



Halk Triatlonunda ise Yade Dündar, Kıvanç Ören, Halime Sauran, Aişenur Acar, Sabri Köse ve Melek Nurşen kategorilerde birinci oldular.



- İznikbursa