İznik'te yaban mersini festivali
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İznik'te yaban mersini festivali

İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay - Haberler | Yerel

- İznik'te yaban mersini festivali Eşsiz aroması ve insan sağlığına olan faydasıyla ünlü yaban mersini İznik'te festival ile taçlandı.

- İznik'te yaban mersini festivali

BURSA - Eşsiz aroması ve insan sağlığına olan faydasıyla ünlü yaban mersini İznik'te festival ile taçlandı.

İznik'e bağlı Candarlı Mahallesi son yıllarda artan yaban mersini üreticiliğiyle dikkatleri üzerine çekerken her yıl artan üretim bölgeyi meyvenin merkezi haline getirdi. İznik Belediyesi de yaban mersininin ve bölgenin tanıtımı amacılığıyla festival düzenledi.

Etkinliğe İznik Kaymakam Vekili Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Tarım İl Müdür Vekili Erdoğan Ceylan, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş ve yaban mersini üreticisi katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda açılış konuşmasını Candarlı Mahallesi Muhtarı Ömer Yavuz gerçekleştirdi. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da etkinlikte yaptığı konuşmada "İnşallah bundan sonra bu etkinliğimizi geleneksel hale getirerek, eksiklerimizi görerek ve üzerine koyarak devam edeceğiz. Burada amacımız Bursa'nın ilk yaban mersini dikildiği yerin neresi olduğunu sizlere göstermek. Şu anda Bursa'nın en büyük dikim alanına sahip alanı da Candarlı Mahallesi. Bu bölgemiz aynı zamanda kırsal turizmde ve hayvancılıkta da merkez konumdadır. Biz İznik Belediyesi olarak elimizden gelen desteği bölge halkımıza, muhtarlarımıza veriyoruz. Etkinliğimize katılımınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İznik Belediyesi mehter takımı eşsiz ezgileriyle misafirlere coşkulu anlar yaşattı. Ardından en güzel yaban mersini seçimi gerçekleşti. Seçimde jüri 11 bahçeden toplanan yaban mersinlerini puanlayarak ilk üçü belirledi.114 puanla Hasan Yılmaz'ın ürünleri birinci olurken, 108 puanla Aykut Çelik'in ürünleri ikinci, 106 puanla Ömer Yavuz'un ürünleri de üçüncü oldu. Dereceye girenlere İznik Çinisi protokol tarafından takdim edildi. Programa katılan herkese İznik Belediyesi tarafından etkinliğe özel yaptırılan yaban mersini dondurması ikram edildi. Program hasat etkinliğiyle sona erdi.

İznik'te yaban mersini festivali
İznik'te yaban mersini festivali
İznik'te yaban mersini festivali
İznik'te yaban mersini festivali

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay

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