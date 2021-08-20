İznik'te 2 bin yıllık surlara işlenmiş kitabenin sırrı çözüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İznik'te 2 bin yıllık surlara işlenmiş kitabenin sırrı çözüldü

İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay - Haberler | Kültür Sanat

İznik'te 2 bin yıllık surlara işlenmiş kitabenin sırrı çözüldü "İlahi yardım ile düşmanın küstahlığını yendik" Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık bir surun üzerine işlenmiş kitabe çözüldü.

İznik'te 2 bin yıllık surlara işlenmiş kitabenin sırrı çözüldü

"İlahi yardım ile düşmanın küstahlığını yendik"

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık bir surun üzerine işlenmiş kitabe çözüldü. 2 bin yıllık kitabede, "İlahi yardım ile düşmanın küstahlığını yendik" yazıldığı öğrenildi.

UNESCO'nun geçici miras listesinde bulunan ve bu yıl adaylığı kesin gözüyle bakılan tarihi kent İznik'in dört bir yanını çevreleyen binlerce yıllık surların bir bölümünde ilginç bir yazı tespit edildi. Sur taşlarına işlenmiş Roma kitabesi uzman arkeologlar tarafından Türkçeyi çevrimi yapıldı. Yazıtta, "İlahi yardımla düşmanın küstahlığı utandırılan yerde, Mesih sevdalısı imparatorlarımız Leo ve Konstantin Nicaea şehrini zafer ganimetini sergileyerek zafer kupası koyarak coşkuyla restore ettiler Artabasdos'un, şanlı Patriko ve Curopalat yaptığı Kentenarion kulesi, tırabzanı tarafından tamamlandı" yazıyordu.

İznik'te 2 bin yıllık surlara işlenmiş kitabenin sırrı çözüldü
İznik'te 2 bin yıllık surlara işlenmiş kitabenin sırrı çözüldü
İznik'te 2 bin yıllık surlara işlenmiş kitabenin sırrı çözüldü
İznik'te 2 bin yıllık surlara işlenmiş kitabenin sırrı çözüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay

1800 yıldır korunuyor! Bursa'da mumyalanmış anne ve kız ilk defa görüntülendi
1800 yıldır korunuyor! Bursa'da mumyalanmış anne ve kız ilk defa görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Vladimir Putin Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Mert Günok Fatih Terim Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İznik'te 2 bin yıllık surlara işlenmiş kitabenin sırrı çözüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 12:10:17. #1.14#

title