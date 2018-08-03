İzmit'ten Mardin'e festival çıkarması

Belediye Başkanı Nevzat Doğan'dan Mardin'e övgü dolu sözler

MARDİN - İzmit Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Pişmaniye Festivali kardeş belediye olan Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirecek. Festival kapsamında Mardin'e gelen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Mardin'e yapılan yatırım ve dönüşümden övgü dolu sözlerle bahsederek, emeği geçenleri kutladı.

İzmit Belediyesince bu yıl 10'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Pişmaniye Festivali, Kızıltepe'de gerçekleştirilecek. Festival kapsamında Mardin'e gelen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve Emine Zeybek, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, belediye meclis üyeleri İzmit Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, Mardin Anadolu İller Derneği Başkanı Necmettin Kaya, STK temsilcileri, pişmaniyeciler, pişmaniye ustaları ve yerel basın mensupları ile birlikte Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Mardin'de 10. Uluslararası Pişmaniye Festivali'ne ev sahipliği yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve beraberindeki heyete Mardin'de yaşanan turizm artışını ve çehre değişikliğini anlattı. Vali Yaman, Mardin'de bu yıl huzurla birlikte turizm patlaması yaşandığını ve sonbahar döneminde beklenen turizme değinerek, "Son 1.5 yıldır başta Mardin olmak üzere bölge illerinde çok güzel bir huzur iklimi oluştu. Devletimizin ve hükümetimizin büyük bir katkısı var. Başkanımız önderliğinde de bölgedeki valiler, kaymakamlar, güvenlik kuvvetleri hem dışarıdan bütün milletimizden almış olduğu destek, hem Mardinli ve bölgedeki insanların vermiş olduğu destek ile bölgede huzur sağlandı. Bu 1.5 senedir bölgedeki bu huzur iklimi hem yatırımlara olumlu katkıda bulundu gelen misafir sayılarımız arttı. Bizim son 1.5 yıldır gelen misafir sayımız yüzde 400 oldu. Yatak kapasitemiz 6 bin 500. Bu yıl misafirhanelerin tamamen dolu olduğu anlar oldu. Bayramdan sonra tekrar turistlerin gelmesinde artış bekliyoruz. Rezervasyonlar arttı. Festival ilimize olan ilgiyi arttıracak ve destek olacak. Sizlere bu güzel etkinlik için teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Doğan'dan Mardin'e övgü dolu sözler

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Mardin'e her gelişinde bir başka güzel olduğunu ifade ederek, "Biz bunu en iyi dışarıda gören kişileriz. İçerideki çok fark edemeyebilir. Özellikle kayyumlar dönemi inanılmaz bir değişim içinde. Başta hükümetimizin yatırımları sizler de yerelde yatırımlar ile bölgeye çok büyük hizmetleriniz oldu. Kızıltepe kaymakamımız ve belediye başkanımızın güzel çalışmalar yaptığını görmek bizi de mutlu ediyor. Bize göre Mardin demek Kocaeli demek. Kocaleli demek Mardin demek. İzmit demek Kızıltepe demek. Kızıltepe demek İzmit demek. Burada çocuklar mutlu oluyorsa biz orada mutlu oluyoruz. Kadınlar mutluysa oradaki kadınlarımız mutlu oluyor yaşlılarımız huzurlaysa oradaki yaşlılar huzurlu oluyor" diye konuştu.

"Bin yıllık coğrafyada kader birliği yaptık"

Bin yıllık Anadolu coğrafyasında kader birliği yapmış, birlikte olmuş insanların mutluluğu gülümseyişinin kendilerini de mutlu ettiğini söyleyen Başkan Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün bunu huzur ve mutluluğu bir kez daha şehirde hissettik sizi de tebrik ediyorum. Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizgisinde vatanın her bölgesindeki insanlarımızı birinci sınıf vatandaş ve kardeşimiz olarak görüyoruz. İzmit'ten çok selamlar getirdik. Çocuklar çocuklara, kadınlar kadınlara,yaşlılar yaşlılara".

Konuşmaların ardından İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Vali Yaman'a özel çerçeve içinde kaftan tablosu takdim ederek, İzmit pişmaniyesi hediye etti. Vali Yaman ise, Mardin Valiliği adına hazırladığı hediyeleri takdim edereK, Mardin'de gerçekleşecek festival için bir kez daha teşekkür etti.