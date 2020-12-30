İzmit'in köyleri ücretsiz internete kavuştu
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İzmit'in köyleri ücretsiz internete kavuştu

30.12.2020 09:56 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:01
İzmit'in köyleri ücretsiz internete kavuştu

İzmit Belediyesi tarafından, pandemi sürecinde uzaktan eğitimin devam etmesi için interneti olmayan 9 köye ücretsiz internet bağlantısı sağlandı.

İzmit Belediyesi tarafından, pandemi sürecinde uzaktan eğitimin devam etmesi için interneti olmayan 9 köye ücretsiz internet bağlantısı sağlandı.

Geçtiğimiz günlerde, internetin olmadığı kırsal mahallelere ücretsiz internet hizmeti verileceğini açıklayan Fatma Kaplan Hürriyet, çok kısa bir süre sonra bu hizmeti hayata geçirdi.

İzmit Belediyesi ekipleri, Gökçeören, Şahinler, Nebihoca, Kozluca, Orhaniye, Mecidiye, Arpalık İhsaniye, Çavuşoğlu ve Yenice Mahallelerinde, bugün mahalle konakları ve muhtarlıklara yerleştirilen uydu antenleriyle tüm bağlantı noktalarını kullanıma hazır hale getirdi. Uzaktan eğitimle derslerine devam eden öğrenciler artık bu noktalardan internete bağlanıp derslerine katılabilecekler.

"Eğitimde fırsat eşitliği"

Yaptıkları köy ziyaretlerinde, internet olmadığı için uzaktan eğitime devam edemeyen öğrenciler gördüğünü söyleyen Başkan Hürriyet, "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına hemen harekete geçerek çözüm ürettik. Öğrenci odaklı projelerimize bir yenisini daha ekleyerek köylerimize kurduğumuz uydu antenleri sayesinde çocuklarımız derslerini internetten zamanında takip edebilecek. Çocuklarımızın gülümsemesi bizim için her şeyden önemli" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

İzmit'in köyleri ücretsiz internete kavuştu
İzmit'in köyleri ücretsiz internete kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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