İzmit Belediyesinden Eleşkirt'e Saat Kulesi
Diyadin Belediyesi ile kardeş belediye olan İzmit Belediyesi, Sultan 2. Abdülhamit döneminde İzmit'e yapılan saat kulesinin benzerini Eleşkirt'te yaptı.
Diyadin Belediyesi ile kardeş belediye olan İzmit Belediyesi, Sultan 2. Abdülhamit döneminde İzmit'e yapılan saat kulesinin benzerini Eleşkirt'te yaptı.
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın yaklaşık 6 ay önce Eleşkirt Belediyesi ziyaretinde yapılma sözü verdiği saat kulesi, Cumhuriyet Caddesi'nde yapıldı.
Belediye Başkanı Doğan ve beraberindeki AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Dilovası Belediyesi Başkanı Ali Toltar, ilçe girişinde AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Eleşkirt Kaymakamı Recep Öztürk ve Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı tarafından karşılandı.
Saat kulesinin açılışı için düzenlenen törende konuşan Başkan Doğan, Eleşkirt'te akrabasının olmadığını fakat sevdiği çok insanın olduğunu söyledi.
Ülkenin her bölgesindeki halkın kardeş olduğunu ve hiçbir gücün bunu değiştiremeyeceğini anlatan Doğan, "Yaklaşık 6 ay önce kış mevsiminde geldiğimiz Eleşkirt ilçemizde Belediye Başkanımız Sebahattin Sarı'nın isteği doğrultusunda İzmit'teki saat kulesinin küçük bir versiyonunu yaptırmamızı istediler. Bugün de kulemiz tamamlandı ve açılışı için buradayız. İnşallah kardeşlik ve gönül köprümüzün bir başlangıcı olur." ifadelerini kullandı.
Eleşkirt Belediye Başkanı Sarı ise, Kocaeli'den ilçelerine kadar gelen ve ilçelerine saat kulesi kazandıran başta belediye başkanı Doğan ve tüm İzmit halkına teşekkür etti.
Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılışı yapılan saat kulesi önünde hatıra fotoğrafı çekildi.
Açılışın ardında heyet, Ağrı'da düzenlenen Pişmaniye Festivali'ne katılmak üzere kent merkezine hareket etti.