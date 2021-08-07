İzmit Belediyesi'nin yardım tırı Manavgat'a ulaştı
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İzmit Belediyesi'nin yardım tırı Manavgat'a ulaştı

İzmit Belediyesi'nin yardım tırı Manavgat'a ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İzmit Belediyesi'nin orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara ulaştırmak için yola çıkarttığı yardım malzemesi yüklü tır, Antalya'nın Manavgat ilçesine ulaştı.

İzmit Belediyesi'nin orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara ulaştırmak için yola çıkarttığı yardım malzemesi yüklü tır, Antalya'nın Manavgat ilçesine ulaştı.

İzmit Belediyesi'nin, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için Manavgat'a ulaştırmak için yola çıkarttığı tır bölgeye ulaştı. Temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırını Manavgat Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Hakkı Ödevoğlu ve Mustafa Ceylan karşıladı.

İzmitliler tarafından gönderilen yardımları İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Hasan Gökbayrak ve saha personeli Metin Keskin'den teslim alan Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan, "İzmit Belediyesi, böyle bir yardımı çok uzaklardan bizlere gönderdiği için oldukça duygulandık. İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet, emekçi arkadaşlarımız ve duyarlı İzmit halkına bizleri unutmadıkları için çok teşekkür ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi'nin yardım tırı Manavgat'a ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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