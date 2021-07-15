İzmirli vatandaşlar 15 Temmuz'da Konak Meydanı'nı doldurdu
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İzmirli vatandaşlar 15 Temmuz'da Konak Meydanı'nı doldurdu

İzmirli vatandaşlar 15 Temmuz'da Konak Meydanı'nı doldurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe kalkışmasının 5'inci yıldönümünde yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenleniyor.

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe kalkışmasının 5'inci yıldönümünde yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenleniyor. Anma etkinlikleri nedeniyle Konak Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, şehitleri rahmetle anarken, hain darbe kalkışmasını beşinci yılında da lanetledi.

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından planlanan darbe kalkışmasının üzerinden 5 yıl geçti. Kalkışmadan sonra İzmir Konak Meydanı'nda geniş katılımlarla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, geçen yıl pandemi gölgesi altında sadece protokol katılımıyla düzenlenmişti. Bu yıl ise normalleşme kararları kapsamında etkinlik alanına vatandaş girişlerinin de olacağı günler öncesinden duyuruldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger koordinesinde hazırlanan 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında hafta boyunca Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüklerince şehitlik ziyaretleri ve Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin yanı sıra 15 Temmuz temalı sempozyumlar, konferanslar, seminerler, söyleşiler, resim ve fotoğraf sergileri ile çeşitli gösteriler, konserler ve film gösterimleri gerçekleştirildi. Pandemi koşulları göz önüne alınarak planlanan ve yoğun katılımla gerçekleşmesi beklenen son gün etkinlikleri, Konak Meydanı'ndaki tarihi Saat Kulesi önünde başladı. İl protokolü ve vatandaşlar, meydanda hazırlanacak platform çevresinde bir araya geldi.

Vatandaşlar hain darbe girişiminin beşinci yılında şehitleri anarken, meydanda toplananlardan Hanife Bağbaşı, "Çok üzüntüler yaşadık. Şehitlerimizi hala unutmadık ama hepimiz bu vatana şehit olabiliriz; yeter ki Allah devletimize zeval vermesin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizler de her zaman şehit olmaya hazırız. Rize'de olsa Rize'de, Trabzon'da olsa Trabzon'da, İzmir'de olsa İzmir'de... Her yerde 15 Temmuz'da meydanlardayız" açıklamasında bulundu.

"Benim çocuğumun adı Ömer Halisdemir Karadağ"

Alana 15 Temmuz'un seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir'in adını verdiği çocuğuyla katılan Kuddusi Karadağ, "Şehitlerimiz bizim onurumuz, şerefimiz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Benim çocuğumuz adı Ömer Halisdemir Karadağ. Biz şehitlerimizi yaşatacağız, yaşatmaya devam edeceğiz. Bu varoluş bizim için onurdur" diye konuştu. Konak Meydanı'nda eşiyle birlikte törene katılan Necip Uludağ, "Bugün bizim için çok anlamlı. Çünkü her türlü vesayet sistemine karşı bütün dünyaya milli birliğimizi haykırdığımız bir gündür. Batının bütün emperyalist güçler ile birlikte terör örgütü FETÖ'nün ülkemizden kazındığı bir milattır bizim için. Biz de bu yüzden 15 Temmuz'u önemsiyor ve çok değerli buluyoruz" dedi. Eşi Hatice Uludağ ise "15 Temmuz 2016 akşamı da biz buradaydık. O gece eşimle helalleşerek ayrıldık. Sonra tekrar bir araya gelerek, iki çocuğumuzla birlikte burada sabahladık. Yine olsa yine geliriz, kesinlikle canımızı düşünmüyoruz. Çünkü devlet elden giderse canımızın bir anlamı kalmayacak" açıklamasında bulundu. - İZMİR

İzmirli vatandaşlar 15 Temmuz'da Konak Meydanı'nı doldurdu
İzmirli vatandaşlar 15 Temmuz'da Konak Meydanı'nı doldurdu
İzmirli vatandaşlar 15 Temmuz'da Konak Meydanı'nı doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi
Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi
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