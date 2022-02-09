İzmirli sanatçı Armağan Zengin'e Azerbaycan'da büyük onur!

İZMİR (Bültenler) - "YENİ PROJELER YAKINDA"

Yakın zamanda yeni projelerle izleyicinin karşısına çıkacağının müjdesini veren İzmir Karşıyakalı oyuncu Armağan Zengin " Türkiye'de beğeni kazanan bir dizinin, sevilen bir oyuncusu olarak kardeş ülke Azerbaycan'da da değer görmek, ödüle layık bulunmak eşsiz bir mutluluk. Bu moral ve motivasyonla daha güzel işlere imza atacağıma inanıyorum. Çok yakın zamanda, ulusal ve uluslararası alanda yeni projelerle izleyicinin karşısında olacağım" dedi.

ARMAĞAN ZENGİN KİMDİR?

Dolunay dizisinde Burak rolü dikkatleri üzerine çeken Armağan Zengin, pek çok dizide ve projede yer aldı. Hala Devlet Tiyatroları oyuncularından olan Armağan Zengin, özellikle Azerbaycan'da büyük bir hayran kitlesine sahip. Tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu son günlerde yeni projelerle gündeme geliyor.

Türk oyuncu Armağan Zengin, İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. 3 üniversite 1 master bitiren Zengin; Türkçe dışında İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca dillerini de bilmektedir. 2010 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, akustik konserlerde sahne de almaktadır. TV, sinema projeleri ile devlet tiyatrosu oyunlarında sahne alan Armağan Zengin, akustik konserlerde de yer alıyor. Kariyerine İstanbul'da devam ederek ayrıca sunuculuk ve seslendirme de yapan oyuncu, gitar, piyano, şan/kulak ve drama dersleri de veriyor.

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