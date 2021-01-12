İzmirli motorlu kuryeler, sitelere giriş yasağına tepki gösterdi

İZMİR'de motosikletli kuryeler, Karşıyaka ilçesindeki bazı sitelere motosikletleriyle girmelerinin yasaklamasına tepki gösterdi. Uygulamaya son verilmesini isteyen Karşıyaka Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı, "Bize ikinci sınıf insan muamelesi yapılmasın. Arabalı kuryeler site içlerine alınıyorsa bizler de siteye motosikletlerimizle girelim" dedi.

Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi'ndeki bazı sitelerde, sipariş getiren kuryelerin motosikletleriyle içeri girişleri yasaklandı. Motosikletlerini park edip, teslimat yapan kuryeler ise karara tepki gösterdi. Bir sitenin önünde açıklama yapan kuryeler, karardan dönülmesini istedi. Motosikletlerinin kornalarını çalan kuryeler adına açıklama yapan Karşıyaka Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı, "Özellikle pandemi döneminde siparişlerimiz oldukça arttığı için teslimat sürelerinde sıkıntılar yaşıyoruz. Bunların yanı sıra özellikle Mavişehir'de bulunan bazı site yönetimlerinin aldığı kararlar bizi daha da üzüyor. Aldıkları karara göre motorlu kuryeleri içeri almıyorlar. Motosikletlerimizi güvenlik noktasında bırakıp sipariş veren daireye yürüyoruz. Hem sıcak ürün hem de ağır ürünler taşıyoruz ve site içine motosikletlerimizle giremediğimiz için zaman kaybediyoruz. Kaybettiğimiz zamanı telafi edebilmek için de teslimat sürelerinde canımızdan oluyoruz" dedi.

'ÇİFTE STANDARDA MARUZ KALIYORUZ'

Çifte standarda maruz kaldıklarını savunan Bursalı, "Siparişi aldıktan sonra site önüne geliyoruz. HES kodu ve bilgilerimizi veriyoruz. Ardından motosikletimizi koyup, yürüyerek paketi teslim ediyoruz. Biz buna karşı çıkıyoruz. Geçmiş yıllarda yaşanan bazı olumsuz olaylardan ötürü ceza hepimize kesiliyor. Bir kişinin hatası herkese kesilmesin. Bize ikinci sınıf insan muamelesi yapılmasın. Arabalı kuryeler site içlerine alınıyorsa bizler de siteye motosikletlerimizle girelim" ifadelerini kullandı.

Kurye Serdar Pehlivan, pandemi döneminde oldukça yoğun çalıştıklarını vurgulayarak, "Mavişehir'de bir siteye sipariş bırakmak, kuryenin ortalama 15-16 dakikasını alıyor. Orada harcadığımız zamanı yolda telafi etmeye çalışıyoruz. Paket gecikince de şikayet alıyoruz. Bir kuryeyi saatte en fazla üç pakete gönderebilirsiniz. Ancak 20 dakikasını bir sitede harcayan kurye ya yolda hız yapacak ya da diğer paketleri geciktirecek. Aramızda hatalar yapanlar olmuş olabilir. Ancak hata yapan arkadaşların uyarılması gerekmektedir. Ceza yapan cezasını kendi çekmeli. Pandemi sebebiyle insanlar evden çıkmıyor ve sipariş veriyor. İşlerimiz bu yüzden oldukça yoğun. Bizler bu dönemde elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz ve site sakinlerinden de bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

SİTE SAKİNLERİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Site sakini Fulya Coşkunol da alınan kararın yanlış olduğunu belirtti. Coşkunol, "Pandemi döneminde kuryelerin iş yükü oldukça arttı. Biz de sürekli yemek siparişi veriyoruz. Ancak kuryeler, motosikletleriyle sitemizin içlerine giremiyorlar. Hem bizim için hem onlar için bu bir aksaklık. Özellikle yağışlı havalarda siparişlerimiz ıslanabiliyor. Bunun yanı sıra kuryeler de ıslanıyor. Umarım site yönetimi bu konuda doğru kararı verir" dedi.

Site sakini Zeynep Hasdemir de "Bir süredir kuryeler, sipariş getirdiklerinde motosikletleriyle içeriye alınmıyorlar. Bu durum hem onlar hem de bizler için sorun oluyor. Yemeklerimiz bu sürede soğurken onlar için de enerji kaybı oluyor. O yüzden bu karardan vazgeçilmesi gerekiyor. İş yoğunlukları da oldukça arttı. Bizlerin de onlara yardımcı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı