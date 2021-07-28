İzmirli içmimarlara mesleki gelişim katkısı
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İzmirli içmimarlara mesleki gelişim katkısı

İzmirli içmimarlara mesleki gelişim katkısı
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Yaşar Üniversitesi ile TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi arasında lisansüstü programları için iş birliği protokolü yenilendi.

Yaşar Üniversitesi ile TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi arasında lisansüstü programları için iş birliği protokolü yenilendi. Protokol kapsamında, İçmimarlar Odası'nın üyeleri ve yakınları lisansüstü eğitim alma imkanı buluyor.

Selçuk Yaşar Kampüsü'nde gerçekleştirilen törene, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arslan Örnek, TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Fulya Ballı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav katıldı. Yaşar Üniversitesi'nin belediyeler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birçok iş birliği olduğunu hatırlatan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arslan Örnek, İçmimarlar Odası üyelerinin de yeni bilgilerle mesleki yenilenme fırsatı yakalayacaklarını söyledi. Prof. Dr. Örnek, üretilen bilim ve bilgiyi paylaşarak İzmir için eğitim iş birliklerine devam edeceklerini de ifade etti.

MESLEKİ GELİŞİME KATKI

Öğrencileri daha eğitim alırken sektöre hazırlamak için Yaşar Üniversitesi ile birçok ortak etkinlik ve iş birliği yaptıklarını ifade eden Fulya Ballı hem kent için hem de mesleki gelişim için böylesi iş birliklerini önemsediklerini kaydetti.

Doç. Dr. Zeynep Ultav da bugüne kadar öğrencilerini sektöre hazırlamak için İçmimarlar Odası ile birlikte çeşitli etkinlikler ve projeler düzenlediklerini, Oda yetkililerinin öğrenci projelerinin jürilerinde de yer aldığını belirterek, "Öğrencilerimiz, öğrenci üyeler projesi sayesinde, meslek odası üyesi olma tecrübesini de yaşıyor. Bu protokolle de birçok içmimar, eğitimlerine lisansüstünde devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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