İzmirli cerrah, kızıyla aynı ameliyata girmenin gururunu yaşadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmirli cerrah, kızıyla aynı ameliyata girmenin gururunu yaşadı

İzmirli cerrah, kızıyla aynı ameliyata girmenin gururunu yaşadıİZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Genel Cerrahi bölümünde görev yapan Prof. Dr. Osman Nuri Dilek, intern doktor olan kızı Hatice Feyza Dilek ile aynı ameliyata girdi.

03.07.2020 10:12 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:19

İzmirli cerrah, kızıyla aynı ameliyata girmenin gururunu yaşadı

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Genel Cerrahi bölümünde görev yapan Prof. Dr. Osman Nuri Dilek, intern doktor olan kızı Hatice Feyza Dilek ile aynı ameliyata girdi. Başarılı geçen bir tümör ameliyatının ardından, Dilek ve kızı hem meslektaş olmanın hem de birlikte çalışmanın gururunu yaşadı. İlk kez dikiş atmayı babasından öğrendiğini anlatan intern Doktor Hatice Feyza Dilek, "Ameliyatlara girmek de çok yararlı oluyor. 3 boyutlu düşünmemi geliştiriyor, anatomiyi daha iyi öğreniyorum. Babamı gözlemleyerek, hastalarla nasıl iletişim kurulacağını öğreniyorum. Bunları kitaplardan öğrenemem" dedi.

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi bölümünde görev yapan Prof. Dr. Osman Nuri Dilek, intern olan kızı Hatice Feyza Dilek ile aynı ameliyata girdi. Hastanın karnından 20 santimetrelik bir kitlenin çıkarıldığı başarılı geçen ameliyatın sonunda, baba-kız hem meslektaş olmanın hem de birlikte çalışmanın gururunu yaşadı. Ameliyat sonunda Prof. Dr. Osman Nuri Dilek ve kızı hatıra fotoğrafı çekti. Avukat olan kızı hariç, doktorlardan oluşan 5 kişilik bir aile olduklarını söyleyen Prof. Dr. Osman Nuri Dilek, "Hastamızın ameliyatına daha önce başka bir hastanede karar verilmiş fakat daha sonra ameliyat olamayacağı söylenmiş. Karnında, 20 santimetrelik büyük bir kitlesi vardı. Radyoterapi de gördü. Çıkarmazsak hastanın hayatını tehdit ediyordu. Kızım da ameliyata girmek istedi. Asistanlarımız, uzmanlarımız ve kızımla birlikte ameliyata girdik. Biraz ağır ve uzun bir ameliyattı. Ama hastamızın daha önce çıkarılamayan kitlesini çıkardık ve taburcu ettik. Kızımla birlikte girmek benim için ayrı bir mutluluktu. Beraber olmak çok güzeldi" diye konuştu.

'DOKTORLUK YAŞAM TARZINA DÖNÜŞÜYOR'

Erkek cerrah sayısının kadınlardan daha fazla olduğunu aktaran Prof. Dr. Dilek, "Doktorluk yaşam tarzına dönüşüyor. Akşam 5'te bırakıp gidebildiğiniz bir meslek değil. Hastalarla ve asistanlarımızla gece gündüz iletişim halindeyiz. Gece yatmadan mutlaka evden hasta takip sistemine bakıyorum. Biraz zorlu bir süreç. Bazen çok bunaldığım oluyor ama sonunda bu işin beni mutlu ettiğini düşünüyorum. Artılar ağır basıyor. Çok başarılı kadın cerrahlarımız var fakat kadınların evde yaptıkları çok ağır işler var. Bu nedenle kadınlar cerrahlıkta biraz zorlanıyor olabilir. Çocuk yetiştirmek çok ciddi bir iş. O anlamda kadınlardan beklenti daha fazla olduğu için cerrahi sıkıntılı bir branş olarak gözükebilir. Fakat yine de kadınların yapamayacakları bir iş yok" dedi.

'BABAMDAN ÖTÜRÜ CERRAHİYE İLGİ DUYUYORUM'

Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Hatice Feyza Dilek (23) ise, "Ben cerrahiye babamdan ötürü ilgi duyuyorum. Elimi kullanmayı seviyorum, bu yüzden cerrahinin bana uygun olduğunu düşünüyorum. Ameliyatlara girmek de çok yararlı oluyor. 3 boyutlu düşünmemi geliştiriyor, anatomiyi daha iyi öğreniyorum. Babamla ameliyata girmeyi seviyorum. O vaka çok ilginçti, kitle çok büyüktü. Bana ilk dikiş atmayı babam öğretti. Cerrahi dikişin nasıl bağlanacağını, nasıl düğüm atılacağını öğretti. Klinik bir branş olduğu için hastayla iletişim çok önemli. Babamı gözlemleyerek onu da öğreniyorum. Hekimlik adına çok değerli bir konu, hastayla konuşmayı kitaplardan öğrenebileceğimi düşünmüyorum. O yüzden çok güzel oluyor" şeklinde konuştu.

İzmirli cerrah, kızıyla aynı ameliyata girmenin gururunu yaşadı

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Haber
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi Haber
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! Haber
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı Haber
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar Haber
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı Haber
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Lezzet kentleri anlaşamıyor: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?
Lezzet kentleri anlaşamıyor: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Ozan Güven Demet Akalın Coşkun Sabah Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Karar Temmuz Bodrum İngiltere
Şu an buradasınız: İzmirli cerrah, kızıyla aynı ameliyata girmenin gururunu yaşadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 10:21:39. #1.14#
title