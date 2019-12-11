İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, tersine beyin göçünü sağlıyor

11.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:57

İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), hayata geçirdiği uluslararası çalışmaları sayesinde tersine beyin göçünü sağlıyor. İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, "Gelişen dünyanın genç ve başarılı bilim insanları UNESCO'dan alacakları fonlarla, enstitümüze gelerek burada bizimle birlikte araştırmalarda bulunacaklar. Bu sayede İYTE, Türkiye'ye beynin göç ettiği bir merkez, bir üs haline gelecek" dedi.

Urla'da bulunan İYTE, yaptığı bilimsel çalışmalarla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Bugüne kadar sayısız başarıya imza atan İYTE, hayata geçirdiği uluslararası çalışmaları sayesinde tersine beyin göçünü de sağlıyor. İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, eğitime, araştırmaya ve topluma katkı sağlayacak çok önemli projeler yürüttüklerini, bir yandan eğitim kalitesi ile ders çeşitliliğini artırmak, diğer taraftan ise yeni lisansüstü programlar açmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, enstitünün yakın dönemde Türkiye'nin en başarılı üçüncü araştırma üniversitesi seçildiğini söyledi. Prof. Dr. Yusuf Baran, "Araştırma alt yapımızın güçlendirilmesi, özellikle Avrupa Birliği'nden (AB) ve uluslararası fonlama kuruluşlarından daha fazla destek alınmasına dönük ciddi çalışmalarımız var. Türkiye'nin ulusal fonlarından İYTE, çok başarılı bir yerde. AB fonlarından elde ettiğimiz başarılar yaklaşık yüzde 20. Bu Avrupa'nın ortalamasının bile çok üzerinde. Ulusal fonlarda da çok iyi bir yerdeyiz. Ama çok iyi bir yerde olmak, daha iyi bir yere gitmenin önünde engel değil. Bu kapsamda yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle araştırmalarımızın güçlenmesi, İYTE'nin tanınırlığının, bilinirliliğinin, saygınlığının artmasına dönük çok ciddi faaliyetlerimiz var" diye konuştu.

Kaynak: DHA