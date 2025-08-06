İzmir Su Kesintisi! İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde su tasarrufu sağlamak amacıyla gece saatlerinde planlı su kesintilerine başlayacağını duyurdu. Peki, İzmir'de su kesintisi ne zaman başlayacak ve hangi ilçeleri kapsayacak? Vatandaşların günlük yaşamını etkileyen bu gelişmeyle birlikte "İzmir su kesintisi saat kaçta başlayacak?" ve "İZSU hangi bölgelerde su kesintisi yapacak?" gibi sorular da sıkça araştırılıyor. İşte 6 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla İzmir'de uygulanacak su kesintilerine dair tüm detaylar…

İZMİR'DE SULAR KESİLECEK Mİ?

İzmir'in 8 ilçesinde ana boru arızası, elektrik arızası ve depolardaki su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle 2 ila 8 saat su kesintisi yapılacağı bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, ana boru hattında meydana gelen arıza, elektrik arızası ve depolardaki su seviyesinin düşüklüğü sonucu 8 ilçeye bu akşam 2 ila 8 saat su verilemeyeceği belirtildi.

İZSU SU KESİNTİSİ HANGİ İLLERDE YAŞANACAK?

Açıklamada, Balçova ilçesinde Çetin Emeç Mahallesi, Bergama ilçesinde Atmaca, Barbaros, Selçuk, Ulucami, Zafer mahalleleri, Buca ilçesinde Zafer Mahallesi, Çiğli ilçesinde Ahmet Efendi, Ataşehir, Aydınlıkevler, Balatçık, Çağdaş, Güzeltepe, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Yenimahalle Yakakent mahalleleri, Güzelbahçe ilçesinde Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yelki mahalleleri, Karabağlar ilçesinde Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Muammer Akar, Poligon, Üçkuyular mahalleleri, Karşıyaka ilçesinde Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı mahalleleri ile Kemalpaşa ilçesinde Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nin su kesintilerinden etkileneceği aktarıldı.

VATANDAŞA "TEDBİR ALIN" ÇAĞRISI

Vatandaşların su kesintilerinden etkilenmemeleri için önceden tedbir almaları istendi. Uygulamanın teknik altyapıya göre yalnızca bazı mahalleleri kapsayacağı, ihtiyaç halinde ilave bilgilendirme yapılacağı duyuruldu.

Kesintiden etkilenecek ilçeler ve tarihler:

Bölge 1 – Bayraklı, Konak, Gaziemir

6, 11 ve 16 Ağustos geceleri

Bölge 2 – Karşıyaka, Çiğli

7, 12 ve 17 Ağustos geceleri

Bölge 3 – Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka

8, 13 ve 18 Ağustos geceleri

Bölge 4 – Bornova, Bayraklı

9, 14 ve 19 Ağustos geceleri

Bölge 5 – Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar

10, 15 ve 20 Ağustos geceleri