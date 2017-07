İzmir Söyleşi Günleri'nde Yazarlar İlk Kitaplarını Anlattı

Her ay sanat dünyasına katkı veren ve Dr. Zeki Hozer tarafından projelendirilen İzmir Söyleşi Günleri'nde yazarlar ilk kitaplarını anlattı.



İzmir Söyleşi Günleri'nde ilki Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve İzmir'in başarılı iş kadınlarından Berna Kumaş Sipahi'nin katılımıyla gerçekleşti. "Yazarlar ve İlk Kitapları" temasıyla gerçekleşen etkinliğe İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.



Projeyi oluşturan Dr. Zeki Hozer adına bir konuşma yapan Medical Park İzmir Hastanesi Medya Koordinatörü Ahmet Veli Olgundeniz, her ay sanat dünyasından önemli isimleri kentte ağırlayacaklarını belirtirken, projeye destek veren Mövenpick Otel ve Megapol İnşaata teşekkürlerini sundu. Etkinlikte Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Silkü ise dünyada edebiyatın gelişimi ve kadın yazarlık üzerine bir konuşma yaptı.



Her ay devam edecek



Söyleşinin moderatörü yazar Gülşah Elikbank, konukların iş ve sosyal kimliklerinin yanı sıra yazar kimliklerine de değinerek, kitapların ortak noktası "kadın" teması üzerinde durdu. İki konuk da kitaplarını yazış hikayelerini anlattı. "Bir başkan, bir şehir, bir aşk" kitabını yazmasını yazılı tarihe verdiği önem olarak belirten Akpınar, "Hayat bana o kadar çok şey kazandırdı ki, bunların hepsini anlatmasam olmazdı. Bugünü yeterince anlatmak için, geriye dönmek gerekiyordu. Nereden geliyordum, kimlerden, hangi olay ve gelişmelerden beslenmiştim? Bu kitap benim yolculuğumu anlatırken aynı zamanda Türkiye'nin yakın tarihine de tanıklık etmiş oluyor" dedi.



Berna Sipahi ise "Gökten üç elma düşmüyor" adlı ilk romanını yazış nedenini tutku olduğunu belirterek, "Kitap, 40'lı yaşlarda bekar ve şehirli bir kadının aşkı arayışı, yalnızlıkları ve çevresinin oluşturduğu baskıyı anlatıyor. Kurgu da olsa 25-50 yaş aralığındaki her kadın kendinden ya da çevresinden bir şeyler bulacak" ifadelerini kullandı.



Yaklaşık 1.5 saat süren sohbetin ardından katılımcılar, konuklara sorular sorarak kitaplarını imzalatma fırsatı buldu. İlki oldukça beğeni toplayan söyleşi günlerinin, her ay sanat dünyasının tanınmış isimlerini konuk etmeye devam edeceği, 9 Ağustos'ta Ataol Behramoğlu ve Tuna Kiremitçi'nin konuk olacağı bildirildi. - İZMİR