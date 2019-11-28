İzmir semt pazarında 3 liraya satılan oyun hamurları toplatıldı

28.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:29

Semt pazarında 3 liraya satılan oyun hamurları toplatıldı

İzmir'in Buca ilçesinde, çocukların sağlığını tehdit eden ve semt pazarında 3 liraya satılan merdiven altı oyun 'slime' adlı renkli yapışkan oyun hamuru belediye ekipleri tarafından toplatıldı.

Son dönemde çocuklar arasında popüler bir oyun aracı olan, ancak kötü koşullarda, standartlara aykırı üretilen oyun hamuru, öğrencilerin ilk ara tatilinde semt pazarlarında yoğun alarak satılmaya başlandı. İçinde kimyasal bir madde olan boraks ve tutkalla yapılan oyun hamurunun üretildiği merdiven altı firmaya daha önce baskın yapan Buca Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilerin ilk ara tatilininde fırsatı değerlendiren satıcılara göz açtırmadı. Buca'nın en büyük semt pazarlarından birisi olan Şirinyer Pazarı'nda 3 liraya satılan oyun hamurları toplatıldı. Ekipler tarafından yaklaşık 100 adet ürüne el koyuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Yerel yönetimlerin bir görevi de bu konularda hassasiyet göstermek, çocuklarımızın sağlığı için önlemler almaktır. Biz bu denetimlerle sadece zararlı bir ürüne yönelik çalışma yapmıyoruz, aynı zamanda çocuklarımız, anne ve babaları için de bir farkındalık çalışması yürütmüş oluyoruz. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. O yüzden onları mutlu etmek için aldığımız ürünlere de dikkat edelim, çocuk sağlığını hiçe sayanlara gönüllü denetleyiciler olalım, bu ürünlere rağbet göstermeyelim çağrısında bulundu.

Öte yandan uzun süre piyasada görülmeyen oyun hamurlarının yeniden piyasaya çıkması üzerine kontroller arttırıldı. Daha önce baskın yapılan firmaların isim değiştirerek yeniden imalata başlamış olma ihtimali üzerinde araştırma yapılıyor.

Kaynak: DHA