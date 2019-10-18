İzmir şehit olan eşini asker selamıyla uğurladı

18.10.2019 15:39

Şehit olan eşini asker selamıyla uğurladı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, sualtı dalış eğitimi sırasında fenalaşıp, şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Mesut Akmeşe'nin (37), cenazesi, memleketi İzmir'in Dikili ilçesinde toprağa verildi. Şehidin eşi Latife Akmeşe, Türk bayrağı sarılı tabutu asker selamı yaparak, uğurladı. Acılı baba Kerim Akmeşe'nin, Oğlum, bu vatan senden hizmet bekliyor, nereye gidiyorsun sözleri ise yürekleri dağladı. Şehidin kızı, 8 yaşındaki Hayriye Akmeşe de, babasının kepini giyerek, gözyaşı döktü.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timleri tarafından, dün (perşembe) saat 11.30 sıralarında Kaş ilçesi Yarımada Halk Plajı'nın olduğu bölgede dalış eğitimi yapıldı. Jandarma Yüzbaşı Selim Oğul, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sinan Durmaz, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe, Jandarma Uzman Çavuş Hacı Aydın dalış sırasında su altında belirlenemeyen bir sebepten dolayı rahatsızlandı. Olayın öğrenilmesinin ardından su altında bulunan personel karaya çıkarılıp, Kaş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonucu Selim Oğul, Sinan Durmaz ve Hacı Aydın'ın hayati tehlikeleri bulunmadığı tespit edildi. Ancak bu 3 personel, kontrol, ileri tetkik ve tedavi maksatlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin ise kalbinin durduğu belirlendi. Kaş Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Akmeşe, bugün saat 13.30 sıralarında kurtarılamayıp, şehit düştü.

KÖY TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Şehidin cenazesi, otopsi yapılmasının ardından memleketi İzmir'in Dikili ilçesine gönderildi. Akmeşe'nin baba ocağına ve köyündeki camiye Türk bayrakları asıldı. Kızılay da, köyde çadır kurdu. Baba Kerim Akmeşe, kardeşi Yakup Akmeşe burada taziyeleri kabul etti. Ardından, cenaze töreninin yapılacağı Dikili Merkez Camisi'ne geçildi. Dikili Çarşısı, Türk bayraklarıyla donatıldı.

EŞİ ASKER SELAMIYLA UĞURLADI

Cuma namazının ardından yapılan cenaze törenine, şehidin gözü yaşlı eşi Latife Akmeşe, 8 yaşındaki kızı Hayriye Akmeşe, babası Kerim Akmeşe ve kardeşlerinin yanı sıra, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ilçe belediye başkanları katıldı. Acılı baba Akmeşeyi, oğulları ve Vali Ayyıldız teskin etmeye çalıştı. Baba Akmeşe'nin, şehidin Türk bayrağı sarılı tabutuna son kez sarılıp, Oğlum, kıyamam sana. Bu vatan senden hizmet bekliyor, nereye gidiyorsun demesi, yürekleri sızlattı. Şehidin eşi Latife Akmeşe ve kızı Hayriye Akmeşe de, tabutu asker selamı yaparak uğurladı. Helallik alınmasının ve cenaze namazının kılınmasının ardından, cenaze kırsal Demirtaş Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA