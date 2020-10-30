İzmir Seferihisar'da deprem: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

İzmir Seferihisar merkezli 14.51'de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem büyük panik yarattı. İzmir'in bazı ilçelerinde bazı binaların yıkıldığı haberi gelirken, Seferihisar'da deprem nedeniyle deniz taştı, bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu.

SEFERİHİSAR MERKEZLİ

Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. İzmir ve çevresi bugün saat 14.51.'de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı.

CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde depremin etkisiyle deniz seviyesi yükselmesi sonucu bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı