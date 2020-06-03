İZMİR SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE POLİSLERE KAHVALTILI TEŞEKKÜR
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İZMİR SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE POLİSLERE KAHVALTILI TEŞEKKÜR

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde 1 Haziran tarihi itibariyle kapılarını açan bir gıda işletmesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında özveriyle çalışan sağlık ile emniyet görevlilerine ücretsiz kahvaltı hizmeti vererek teşekkür etti.

03.06.2020 11:04 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:14

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde 1 Haziran tarihi itibariyle kapılarını açan bir gıda işletmesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında özveriyle çalışan sağlık ile emniyet görevlilerine ücretsiz kahvaltı hizmeti vererek teşekkür etti.

Tüm Türkiye'de kovid-19 önlemleri nedeniyle kapalı olan işyerlerinin açılmasının ardından 1 Haziran tarihi itibariyle normalleşme süreci başladı. Gaziemir'de 30 yıldır pastanecilik yapan Dinçer Acar, normalleşmenin ilk adımı olarak gösterilen 1 Haziran'dan itibaren gerekli önlemleri alarak müşterilerini ağırlamaya başladı. Acar, salgın hastalıkla mücadele kapsamında önemli bir rol üstlenen sağlık ile emniyet görevlilerine çok şey borçlu olduklarını söyleyerek onlara teşekkür etmek için ücretsiz kahvaltı verdi.

İzmir'de 28 şubesinde yaklaşık 500 personel ile görev yaptıklarını belirten Dinçer Acar, 15 Mart'tan itibaren salgın sürecinden etkilendiklerini anlattı. Servisler kapansa da eli kolu bağlı kalmadıklarını ifade eden Acar, "Önlemler aldık ve hizmeti müşterinin ayağına götürdük. Her mahalleye bir araç çıkardık. Online ve telefonla sipariş aldık. Kapalı olduğumuz günlerde tadilatları yaparak restoranları faaliyete hazır hale getirdik. Süreci tamamladık. Sağlık çalışanları ve emniyet güçleri bu süreçte çok emek verdi. Biz onlara çok şey borçluyuz. Haklarını ödeyemeyiz. Bir nebze olsun gönüllerine girmek, yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Dün doktorlarımızı ağırladık bugün de emniyet görevlileri geldi" diye konuştu.

TEK KULLANIMLIK SERVİSLER BEĞENİLMEDİ

Normalleşmenin ilk adımı olarak gösterilen 1 Haziran'dan itibaren önlemleri aldıklarını ifade eden Acar, vatandaşların da kafelerde oturmayı özlediğini dile getirdi. Tedbirlere uyarak sürecin tamamen başarılı atlatılmasını ümit eden Acar, şunları söyledi:

"Genelgeyi okuduk. Personelimiz bilgilendi. Hijyen ve sosyal mesafeye çok özen gösteriyoruz. Tek kullanımlık servisleri dün başlattık. Ama müşterilerimiz memnun kalmadı. Plastik bardak ve kağıt tabaklar kimsenin hoşuna gitmedi. Biz de başka bir biçimde önlem aldık. Masalarda servis yok. Servisleri mutfakta tutup müşteri geldiğinde koyuyoruz. Tuzluk, peçete, kül tablası dezenfekte edildikten sonra müşteri geldiğinde masaya konuyor. Müşteri kalktığı gibi masayı toplayıp dezenfekte ediyoruz. Bu süreç çok önemli. Biz personele eğitim verdik. Onlara hep biz virüs taşıyormuşuz gibi dikkatli olmalarını önerdim. Vatandaşlardan müthiş ilgi var. Onlar da biz de heyecanlıyız. Sanki yeni bir yer kurmuşuz da yeni açılıyormuşuz gibi hissediyoruz."

EMNİYET GÖREVLİLERİ NEFES ALDI

Gaziemir Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer ve İlçe Emniyet Müdürü Metin Esen de kafeye gelerek teşkilat mensupları için düzenlenen kahvaltıya katıldı. Kaymamam Üçer, yoğun bir çalışma dönemi geçiren polis memurlarının böyle etkinlikler sayesinde biraz daha moral bulduğunu söyleyerek "1 Haziran'dan itibaren normalleşmenin başlamasıyla kafeler, restoranlar, pastaneler ve bazı işyerleri açıldı. Tabi bakanlığın kriterlerine uygun hizmet veriyorlar. Bütün işletmelerimiz gereken tedbirleri alıyor. Pandemi sürecinde unlu mamuller üreticileri ve fırınlar da bizlerle birlikte çalıştılar. Kamu görevlilerimize ve vefa gruplarımıza destek oldular. Kafe kısmının da açılması ile dün sağlık personellerine bugün de emniyet görevlilerine kahvaltı etkinliği yaptılar. Biz de kendilerine teşekkür ederiz. Davet üzerine geldik, hayırlı kazançlar dileriz. Yoğun çalışan emniyet görevlilerine de bir nefes alma fırsatı oldu" dedi.

'VİRÜSÜ BİRLİKTE YENECEĞİZ'

İzmir'de 19 yıldır polis memuru olarak çalışan Gökçe Baki (41) de etkinliği düzenleyenlere teşekkürlerini ileterek "Tabii sıkıntılı bir sürecin ardından yavaş yavaş normale dönüyoruz. Tabii insanlarımız yine de rahat davranmasınlar. Bizim adımıza böyle bir etkinlik düzenlemişler, kendi adıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görev yapan Özkan Erdoğan ise şunları söyledi:

"Ülkemiz zor bir süreçten geçti. Bizler ve özellikle de sağlık çalışanları çok zor günler geçirdiler. Ekonominin de düzelmesi gerekiyor. Kafeler ve iş yerleri zor bir dönem atlattılar. Yeni bir hayata başladık. Yeni dönemde onlara da başarılar diliyorum. Hepimiz kurallara uyarsak bu virüsü birlikte yeneceğimize de inanıyorum."

İZMİR SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE POLİSLERE KAHVALTILI TEŞEKKÜR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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