: İzmir öldürülen ilçe sağlık müdürü park'ın eşinden duygulandıran veda hoşçakal aşkım

31.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:42

Öldürülen İlçe Sağlık Müdürü Park'ın eşinden duygulandıran veda: Hoşçakal aşkım

İZMİR'in Torbalı ilçesinde dün evinde katil zanlısı Enver Yıldız (30) tarafından vurulan İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park için Torbalı Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Park'ın eşi Vildan Park, 'Hoşça kal aşkım' diyerek eşine veda etti. İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, zanlının kurbanları ile herhangi bir husumeti bulunmuyor. Saldırının ardından polisten kaçarak bir eve gizlenen zanlının, burada bulunan iki kişiyi de rehin aldığı, evde bulunan iki kişinin, polis ekiplerince kurtarıldığı öğrenildi.

Torbalı ilçesi Pazar gecesi çifte cinayet ile sarsıldı. 6 yıldır ilçenin sağlık müdürü olan Fuat Mehmet Park, evinde olduğu sırada kapı çaldı. Yüzü maskeli olduğu öğrenilen Enver Yıldız, kapının açılmasıyla birlikte içeri girdi. Elindeki silahı Park'a doğrultarak kasanın yerini soran saldırgan ile Fuat Mehmet Park, boğuşmaya başladı. Yıldız elindeki silahla, Park'ın başına ateş ettikten sonra, Vildan Park'tan 500 TL aldıktan sonra evden kaçtı. Saldırgan, daha sonra yola yürürken kendi arabasına binen doktor Harun Gülcemal'in önünü kesti ve silah zoruyla evine götürdü. Burada da doktorun eşi Hatice Gülcemal'i vurarak öldürdü. Ardından kaçıp bir otele saklandı. Kendi kimliği ile saat 00.55'te otele kayıt yaptıran Yıldız'dan 15 dakika sonra da polisler otele geldi. Polislerle burada çatışmaya giren Yıldız, polis memuru Yaşar Kahırlı'yı (35) kafasından vurarak kaçtı. Jandarma ve polis harekat timlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Şüpheli Yıldız dün öğlen saatlerinde bir evde kıstırıldı. Teslim olmayan şüpheli tekrar polislerle çatıştı. Bu kez göğsünden vurularak yakalandı.

FUAT MEHMET PARK İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, saldırgan tarafından öldürülen İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park (54) için bugün Torbalı Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene Park'ın emekli doktor eşi Vildan Park, üniversite öğrencisi olan kızı Begüm ile oğlu Gökberk Park'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, AK Partili bazı milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşma yapan Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, şiddeti lanetleyerek, "Şiddet nereden gelirse ve nasıl gelirse gelsin lanetlendi. Kime karşı olursa olsun lanetlendi. Bu olayla birlikte bir meslektaşımızı ve yine bir meslektaşımızın eşini de kaybettik. Beraberinde birden fazla kişiye uygulanan bir şiddetten bahsediyoruz. Bu olayın takipçisi olacağız. Suçlunun hak ettiği cezayı almasının takipçisi olacağız" dedi.

YATIRIM YAPILMASI İÇİN KAYMAKAMDAN ARSA BULMASINI İSTEMİŞ

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, bir evin insanlar için mahrem alanlar olduğunu belirterek, "Evlerimiz bizim mahremimizdir. Fuat Mehmet Park arkadaşımız, mahreminde, evinde, ailesinin yanınsa saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Derin bir üzüntü içerisindeyiz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

İlçe Kaymakamı Ercan Öter de, yaptığı konuşmasında Fuat Mehmet Park için son görevlerini yapmak üzere toplandıklarını belirterek, şunları anlattı:

"Her ölüm büyük bir kayıptır ama bazı ölümler daha acıdır ve hüznü misliyle artar. Dün bir arada olduğumuz arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü derin bir şekilde hissediyoruz. Fuat Mehmet Park, uzun yıllar ilçeye hizmet vermiş, kendisini mesleğine adamış bir doktor. Torbalı'da beyefendi kişiliği, samimi kişiliği ile bilinen, karıncaya dahi zararı olmayacak örnek yönetici, iyi bir insan olarak tanınıyordu. Geçen Cuma günü odama gelerek, 'Kaymakam bey müjde, ilçemize sağlıklı hayat merkezi yapılıyor. Acilen arsa bulup bu yatırımı yapmamız gerekiyor' dedi. Enerjisi ve hizmet etme heyecanı bizim için de itici bir güçtü. Aynı gün alçakça saldırıyı haber alır almaz hastaneye koştuk."

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya da, "Ağabeyim" diye hitap ettiği Fuat Mehmet Park'ın ölümünden dolayı derin bir üzüntü içerisinde olduğunu belirterek, "Torbalı çok önemli bir evladını alçakça bir saldırıda kaybetti. Allah mekanını cennet eylesin. Mehmet ağabey ile yıllardır ağabey kardeş ilişkimiz vardı. Torbalı'ya pek çok sağlık yatırımının gelmesi noktasında önemli katkılar sundu. Ekonomik olarak durumu çok iyiydi ama devlete hizmet edebilmek için çırpınırdı. Park ailesi, ailece böyle bir aile. İlçeye çok önemli eserler kazandırdı" dedi.

Park'ın eşi Vildan Park, tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Kızı Begüm ile oğlu Gökberk Park'ın yardımı ile ayakta duran ve sol yanağında iz bulunan Vildan Park, "Eşim çok iyi bir insandı" dedi. Torbalı İlçe Müftüsü Hakan Türe'nin okuduğu duanın ardından, Fuat Mehmet Park'ın naaşı ilçedeki Hacı Mümin Mesci Camisi'ne getirildi. Burada cenaze namazı kılınarak, helallik istendi. Vildan Park, "Hoşça kal aşkım, hoşça kal kocacığım" diyerek gözyaşı döktü. Fuat Mehmet Park'ın cenazesi, sevenlerinin gözyaşları ile toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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