İZMİR Okul bahçesinde koronavirüsü hiçe sayan 'en iyi öğretmen' nöbeti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İZMİR Okul bahçesinde koronavirüsü hiçe sayan 'en iyi öğretmen' nöbeti

Okul bahçesinde koronavirüsü hiçe sayan 'en iyi öğretmen' nöbetiİZMİR'deki Vali Rahmi Bey İlkokulu'nun velileri, birinci sınıfa başlayacak çocuklarını kendilerince 'en iyi öğretmen'e emanet etmek için kuyruğa girdi.

İZMİR Okul bahçesinde koronavirüsü hiçe sayan 'en iyi öğretmen' nöbeti
16.07.2020 16:12 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:20

Okul bahçesinde koronavirüsü hiçe sayan 'en iyi öğretmen' nöbeti

İZMİR'deki Vali Rahmi Bey İlkokulu'nun velileri, birinci sınıfa başlayacak çocuklarını kendilerince 'en iyi öğretmen'e emanet etmek için kuyruğa girdi. Okul bahçesinde adeta kamp kuran ve koronavirüs tedbirlerine de uymayarak sosyal mesafeyi hiçe sayan yüzlerce velinin bu davranışı, ertesi gün kayıt yaptırmaya gelenler tarafından hayretle karşılandı.

Buca ilçesinde bulunan Vali Rahmi Bey İlkokulu'nun velileri, dün sabah saatlerinde çevrelerinden aldıkları duyumlara göre okulda eğitim kalitesinin daha iyi olduğuna inandıkları bazı öğretmenlerin sınıflarına çocuklarını yerleştirebilmek için sıraya girdi. Sabah saat 11.00 sıralarında başlayan bekleyiş, gece yaklaşık 23.00'e kadar sürdü. Sıranın karışmaması için kendi aralarında liste hazırlayan veliler, istedikleri öğretmenin sınıf kontenjanı dolmadan yer kapmaya çalıştı. Öte yandan okul bahçesinde sandalyeleriyle nöbet tutan bazı velilerin arasında çıkan tartışma, diğerleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çıkan tartışmalar artınca polis olaya müdahale etti. Okul bahçesinde adeta kamp kuran koronavirüs tedbirlerine de uymayarak sosyal mesafeyi hiçe sayan yüzlerce velinin bu davranışı, ertesi gün kayıt yaptırmaya gelenler tarafından hayretle karşılandı.

'ŞAKA ZANNETTİK'

Okula öğrencisini kaydettirmeye gelen velilerden Zülfiye Kaya, Dün arkadaşım aradı, 'Öğretmen seçimi için sıra var' dedi. Şaka falan yapıyorlar zannettim. Arkadaşım 'Baya bir kuyruk olmuş geldim okula çok bekleyeceğiz' dedi. Saat 22.00'de bile buradalarmış, ona rağmen çocuğunu ertesi gün yazdırabilmiş. Bu sıra öğretmen seçimi için yapılmış, ben ise kayıtlar bugün başlıyor sanıyordum. Şu an bir öğretmeni seçtik. Hepsinin eğitimi bir oluyor ama daha önceden çocuğunu yazdıranlar istediği öğretmeni tercih etti dedi.

Veli Özkan Kaya ise, Bu sırayı istediği öğretmene çocuğunu yazdırmak için yapıyorlar. İzmir'de ilk defa böyle bir şey var. Akşam gelmişler sabaha kadar durmuşlar. İlk kez başımıza böyle bir şey geliyor diye konuştu.

'KORONAVİRÜS VAR, YAKLAŞMAYIN DEDİK'

Okulun aile birliği başkanı Sinem Karakoyunlar ise, Okulda öğretmen seçme hakkı var ve velilerin kendileri aralarında liste yapmış. Bizimle alakalı hiçbir şey yok. Dün sabah saatlerinden beri burada bekliyorlar ve hatta aralarında kavga bile çıktı. Aslında Müdür Bey konuşmasını yaptı, herkes teşekkür etti, 'Böyle bir seçim sunduğunuz için minnettarız' dediler. Bir öğretmeni yükseltmişler, ısrarla ona çocuklarını yazdırmak istediler. Öğretmen ayrımı yoktur, her öğretmen baş tacıdır. Çocuğunu yazdıran listeyi diğerine teslim etmiş. Polisler geldi. 'Koronavirüs var yaklaşmayın' diyoruz ama dinleyen olmadı. Bizi de riske attılar. Geçen sene de sıra oldu ama bu kadar büyümemişti. Şu an hala kayıt devam ediyor, listelerde boşluklar var. Dışarıdaki insanlar çok abarttılar dedi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 3. Sayfa
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş Spor
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada 3. Sayfa
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor Dünya
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı Dünya
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada Magazin
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti
Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Murat Kurum Fatih Sultan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Tosun Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Şehit Darbe Ayasofya
Şu an buradasınız: İZMİR Okul bahçesinde koronavirüsü hiçe sayan 'en iyi öğretmen' nöbeti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 16:20:07. #1.15#
title