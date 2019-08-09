İZMİR MUCİZE KIZ, ARTIK BİR SAĞLIK NEFERİ

09.08.2019 12:44

Doğuştan safra yolları olmadığı için yaşamasına mucize olarak bakılan, 6 yıl önce 17 yaşındayken karaciğer nakli yapılan Handan Ülker (23) üniversiteden fizyoterapist olarak mezun oldu. Mezuniyet belgesini alıp iş aramaya başlayan genç kız, Sürekli hastanede geçen bir çocukluğum ve ergenliğim oldu ama mutlu sonla bitti. Çocukluğu benim gibi geçenler belki hastanelerden kaçıyordur ama ben aksine hastaların yanlarında olmak için bu mesleği seçtim. Bir an önce mesleğime adım atmak istiyorum dedi.

Antalya'da ev kadını Nezahat Ülker ve emekli oto tamircisi Ramazan Ülker'in üç çocuğunun en küçüğü olan Handan, 28 Aralık 1996'da dünyaya geldi. Ancak Handan'a henüz birkaç günlükken bilier atrezi (safra kanalları yokluğu) tanısı koyuldu. Handan, 2.5 aylıkken kazai denilen safra yolu ameliyatı geçirdi. Ancak bu ameliyata karşın talihsiz bebek her ay ortalama 10 gün hastanede yatmak zorunda kaldı. 4-5 kez mide kanaması geçiren Handan, tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ailesinden uygun verici çıkmadığı için kadavra listesine yazıldı. Handan, 2012'de karaciğer nakli için İzmir Kent Hastanesi'ne sevk edildi. İzmir-Antalya arasında mekik dokuyan, bebekliği ve çocukluğu hastanelerde geçen Ülker, bir yandan da eğitimini sürdürdü. Safra yolları yokluğu ile dünyaya gelip, geçirdiği ameliyattan sonra 17 yaşına kadar yaşayan, literatürlere girmiş dünyadaki birkaç hastadan biri olan Ülker'e 10 Şubat 2013 günü kutsal bağış çıktı. Nakil için Kent Hastanesi'ne çağrıldı. Ülker, Doç. Dr. Murat Kılıç ve Opr. Dr. Cahit Yılmaz'ın başkanlığındaki ekip tarafından ameliyata alındı. Nakil sonrası bir süre İzmir'de kalıp, tekrar memleketine dönen Ülker bu kez hayallerine kavuşmak için derslerine dört elle sarıldı. Başarılı genç kız İzmir'de bir vakıf üniversitesinin Fizyoterapi bölümünü kazandı. Daha sonra kaydı Kayseri'deki Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'ne aktarılan Ülker, konuk öğrenci olarak Dokuz Eylül Üniversitesi'nde okudu. Çocukluğu hastanelerde geçen, karaciğer nakliyle yeni bir hayata başlayan Ülker, sağlıkçı olma hayalini de gerçeğe çevirdi. Fizyoterapist olan Ülker, mezuniyet belgesini eline alıp nakil olduğu hastanede genç meslektaşlarıyla heyecanını paylaştı, terapi seanslarına katıldı.

'HASTANELERDEN KAÇMAK YERİNE HASTALARLA OLMAYI SEÇTİM'

Bir an önce mesleğine adım atabilmek için iş aramaya başladığını belirten Handan Ülker, duygularını şöyle anlattı

Doğuştan safra kanalları yokluğu ile doğdum. Doğduğum zamandan beri hastanedeyim. Sadece doğduktan sonraki ilk bir haftada hastanede değilmişim, o da zaten hastalığın belirtilerinin kendini göstermeye başladığı süreçmiş. 17 yaşında karaciğer nakli oldum. Bu hastalıkla doğup 17 yaşına kadar yaşayabilen nadir insanlardanım. Doktorların verdiği yaşam süresi 11-12 yılken, ben 17 yaşına kadar yaşadım ve sonrasında nakil oldum. Bu çok zorlu bir süreçti. Sürekli hastanede geçen bir çocukluğum ve ergenliğim oldu ama mutlu sonla bitti. 6 yıl önce nakil oldum ve şu anda iyiyim. Bunu başarmamdaki en büyük neden ailemdi. Ailemin verdiği motivasyon ve mutlulukla ben 17 yaşıma kadar bu hastalıkla mücadele ettim. Ben her şeyin farkında olan bir çocukluk geçirdim. Durumumun ne kadar ciddi olduğunun farkındaydım. Bu süreçte kaybettiğim çocukluk arkadaşlarım bile oldu. Onlar benim kadar şanslı değillerdi. Organ bekliyordum, çıkacağından da umutluydum. Belki de beni bu ayakta tuttu. Her zaman yaşıtlarıma göre kendimi çok olgun hissettim. Güçlü olmak zorundaydım. Akdeniz Üniversitesinde tedavi görürken, ameliyat olmadan bir sene önce Kent Hastanesine geldik. Süreç burada hızlandı. Çünkü durumum artık fazlasıyla ciddiye gidiyordu. Benim yaşlarımda olan bir kişinin trafik kazası geçirmesi sonucu organı bana nakledildi, bana umut ve hayat oldu. Ben Antalya'da yaşıyordum ama İzmir'de nakil oldum. Nakil sonrası yarım dönem evde eğitim görüp Antalya'ya döndüm ama eve yakın olması açısından başka bir liseye geçtim. Eğitim hayatım zor geçti. Canlı bomba gibi bir karaciğer nakli yaşadım. Şu an olduğum yerden oldukça mutluyum. İsteyerek sağlık sektörünü seçtim. Doğduğumdan beri hastanenin içindeyim. Çocukluğu hastanede geçen kişiler belki hastanelerden kaçıyordur ama ben aksine hastanedeki hastaların durumlarını iyi bildiğim için hastanede daha fazla zaman geçirmek istedim, hastaların yanında olmak istedim. Bu mesleği seçtiğim için mutluyum. Şu anda İzmir'de iş arıyorum.

Öte yandan İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ekibinden Doç. Dr. Murat Kılıç, şu bilgileri verdi

Bilier Atrezi hastalığı, kısa zamanda karaciğer sirozuna ve yetmezliğine sebep oluyor, karaciğer nakline gidilmezse bebeğin kaybedilmesine yol açıyor. Ülker'in karaciğeri, ilk ameliyat olduktan sonra 17 yaşına kadar dayandı. 17 yaşına kadar nakil olmadan bekleyebildi ama bu yaşa kadar nakil olmadan yaşayabilen hastalar çok nadir görülür. 20'li yaşlarına gelen Bilier Atrezi hastaları çok az sayıdadır. Ülker de o hastalardan biri. Geç de olsa sağlığına kavuştu vücudu organa uyum sağladı. 6 yıldır takip ediyoruz. Kendisi sağlık sektörünü seçti. Bir hastanın sağlık ordusuna katılması iyi bir örnek oldu.

Kaynak: DHA