İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK'ya operasyon! Parti Genel Başkanı ve belediye çalışanları gözaltında
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İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK'ya operasyon! Parti Genel Başkanı ve belediye çalışanları gözaltında

14.01.2021 06:50 | Son Güncelleme: 14.01.2021 07:46

İzmir merkezli 12 ilde, MLKP, TKP-ML, DSİH VE PKK terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 51 şüpheliden 48'i gözaltına alındı. Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, İzmir eski il başkanları Pınar Türk ve Kerim Altınmakas ile 4 İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı da gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan 34'ü MLKP, 8'i DSİH, 1'i TKP/ML ve 8'i PKK terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle toplam 51 şüpheliye İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

TUTUKLANANLAR ARASINDA GENEL BAŞKAN DA VAR

Şafak operasyonu yapan ekipler, 51 şüpheliden 48'ini gözaltına aldı. Operasyonda, Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, İzmir eski il başkanları Pınar Türk ile Kerim Altınmakas'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi. Gözaltına alınan kişilerden 2'sinin avukat, 4'ünün ise İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu öğrenildi.

İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında

ARAMA YAPILDI

Operasyon kapsamında, MLKP terör örgütü ile irtibatlı olduğu ileri sürülen Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Merkezi, İzmir ve İstanbul il başkanlıkları binası ile İzmir Bayraklı ilçe bürosu, ETHA (Etkin Haber Ajansı) İstanbul il bürosu, BEKSAV (Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı) İstanbul il bürosunda aramalar yapıldı.

İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında

DÖKÜMAN VE PARAYA EL KONULDU

Aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, örgüte ait olduğu değerlendirilen doküman ve 50 Bin TL paraya el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında
İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK'ya operasyon! Parti Genel Başkanı ve belediye çalışanları gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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