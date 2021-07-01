İzmir lise taban puanları 2021? İzmir en iyi liseler, en yüksek puanlı liseler hangileri?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından İzmir'de ikamet eden birçok öğrenci ve veli liseler hakkında araştırma yapmaya başladı. İnternette en çok "İzmir lise taban puanları 2021? İzmir en iyi liseler, en yüksek puanlı liseler hangileri?" gibi aramalar yapılırken. Doğru eğitim için öğrencilere yardımcı olabilecek ve İzmir en iyi liseler, en yüksek puanlı liseleri hakkındaki detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sitesinden öğrenilecek LGS sonuçlarına göre iyi bir lisede eğitim almak isteyen birçok öğrenci ve veli liselerin taban puanlarıyla ilgili araştırma yapmaya başladı. İzmir'de iyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler, internette en çok " İzmir lise taban puanları 2021? İzmir en iyi liseler, en yüksek puanlı liseler hangileri?" gibi soruların cevaplarını aramakta. İzmir'deki liselerin taban puanları ve İzmir'in en iyi liselerine haberimizin devamından ulaşabilir.

İZMİR'İN EN İYİ LİSELERİ TABAN PUANLARI!

İzmir Fen Lisesi - 494.570 Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi - 486.793 Atatürk Lisesi - 476.887 Bornova Anadolu Lisesi - 467.868 İzmir Kız Lisesi - 462.678 Çiğli Fen Lisesi - 460.019 Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi - 455.852 İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi - 455.691 Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi - 454.258 Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi - 452.021 Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi -449.939 Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi - 448.114 Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi - 446.839

İZMİR'İN EN İYİ LİSELERİ HANGİLERİ?



Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi,Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi, Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi, İzmir Fen Lisesi, Çiğli Fen Lisesi, İzmir Kız Lisesi, Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi, İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi, Atatürk Lisesi, Bornova Anadolu Lisesi

2021 LGS BARAJI KAÇ PUAN ?

LGS sınavında tam puan 500 olarak açıklanmıştır. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu. Buna ek olarak baraj puan henüz açıklanmadı. Yüzde 2'lik dilime girmek isteyen öğrencilerin ortalama en az 450 puan alması gerekiyor. %7 'lik dilime kadar tercih edilen liseler bulunabiliyor.

2021 YEREL YERLEŞTİRME TERCİH REHBERİ İÇIN TIKLAYINIZ

MEB LGS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr' üzerinden T.C kimlik numarası ve doğum tarihi ile sınav sonuçlarını öğrenebilir.

NOT: Sınav sonuçları için sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

MEB LGS SINAV SONUÇ BİLGİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN!

2021 LGS SINAVA KATILIM YÜZDESİ KAÇ?

Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.