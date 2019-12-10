: İzmir-köylülerin mozaik sevinci

10.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:22

Köylülerin mozaik sevinci

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, M.Ö. 200'lü yıllara ait olduğu düşünülen mozaik parçasını, 30 milyon dolar karşılığında satmak isteyen şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Milattan önce 200'lü yıllarda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen mozaik parçaları, bin 300 nüfuslu kırsal Alibeyli Mahallesi'nde heyecan yarattı. Mahalle sakinleri, kalıntıların gün yüzüne çıkarılarak bölgenin turizme açılacağını umut ediyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi'nde SİT alanı ilan edilen bir bölgede tarihi kalıntıların bulunduğunu tespit eden 3 şüpheli, bölgede yaptıkları keşiflerin ardından boş arazide izinsiz kazı yaparak M.Ö. 200'lü yıllara ait olduğu düşünülen mozaik parçasını ortaya çıkardı. Mozaik parçalarının fotoğraflarını çeken ve bunu İstanbul'daki yabancı uyruklu bir iş insanına satmak için pazarlık yaptığı ileri sürülen şüpheliler, Halitpaşa Karakol ekiplerince düzenlenen operasyonla, yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, mahalle sakinleri ortaya çıkan mozaik parçalarından dolayı heyecanlandı. Mahalleye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan, çevresinde zeytin bahçeleri ile üzüm bağlarının bulunduğu bölge, güvenlik şeridi ile kapatıldı. Mozaik parçalarının bulunduğu alanın hemen yanında ise, yakalanan şüphelilere ait hayvan çadırlarının olduğu görüldü.

'DAHA ÖNCE DE KALINTI ÇIKTI AMA MOZAİK İLK DEFA'

Olayın ardından, tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan bin 300 nüfuslu Alibeyli Mahallesi sakinleri, büyük bir heyecan yaşadı. Mozaik kalıntılarının mahalleye turist çekebileceğine inandıklarını ifade eden Alibeyli Mahallesi Muhtarı Ferhat Badak (52), Burası tarlaydı. Mal sahibi bizim mahalledeydi. Daha sonra burayı sattı. Heybeli Mahallesi'nden birilerine sattı. Burası Örentepe olduğu için tarihi kalıntıların olduğu düşünüyordu. Şimdi az da olsa gün yüzüne çıktı. Burayı kazmışlar, temizlemişler. Resimlerini alıcıya göndermişlerö dedi. Mozaik parçalarını ortaya çıkaran kişinin mal sahibi olduğunu vurgulayan Badak, Kendisi mal sahibi. Onlar burada hayvancılık yapıyordu. Karakol bunları takibe almış. Takibe alınca iş patlak verdi. Vatandaşlarımız, burada kalıntıların çıkmasından dolayı sevinçli. Bölgede daha önce de tarihi kalıntıların çıktığı biliniyor ama mozaik ilk defa çıktı diye konuştu.

'YILLARDIR BURADA ÖNEMLİ TARİHİ KALINTILARIN OLDUĞU ANLATILDI'

Mahalle sakinlerinden Kenan Genişol (39) da, mozaik kalıntıların ortaya çıkmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Kenan Genişol, Bu kalıntılar bizi çok heyecanlandırdı. Burada bir tarih var. Çok eski bir tarih var. Köyümüz bağcılık, zeytincilik ve tarımla uğraşıyor. Yıllardan beri, dedelerimiz bile burada bir tarih olduğunu söylüyordu. Kimi burada bir tapınak, kimiyse mandıra olduğunu söylüyor. Bu figürlerle durum net bir şekilde ortaya çıkacak. Köy halkı olarak buranın gün yüzüne çıkmasını istiyoruz. Yıllardır burada önemli tarihi kalıntıların olduğu anlatıldı. Burada çeşitli efsaneler konuşuluyor. Kral ve kraliçe mezarının olduğu söyleniyor. Dilden dile böyle bir şey dolaşıyor. Artık gün yüzüne çıksın. Göbeklitepe'deki gibi turizme katkısı olur. Halk olarak heyecanlıyız. Halk buranın artık ortaya çıkmasını istiyor diye konuştu.

Mozaik parçasının sırrı, ekiplerin incelemesinin ardından ortaya çıkacak.

Kaynak: DHA

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