İZMİR KORONAVİRÜS SONRASI TEKNOLOJİ KULLANIMI ÇOĞALAN ÇOCUKLARDA, BAŞ AĞRISI ŞİKAYETLERİ KORONAVİRÜS salgını dolayısıyla evlerde daha fazla vakit geçiren ve buna bağlı olarak teknoloji kullanımı çoğalan çocuklarda, baş ağrısı şikayetleri arttı.

KORONAVİRÜS salgını dolayısıyla evlerde daha fazla vakit geçiren ve buna bağlı olarak teknoloji kullanımı çoğalan çocuklarda, baş ağrısı şikayetleri arttı. Tablet, telefon, bilgisayar kullanımına bağlı baş ağrısının migren boyutlarına varabildiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, "Ekranlarda sürekli patlayan, hızlı değişen mavi ışıklar var. Çocukların bunlara adapte olabilmesi için göz kaslarını hızlı hareket ettirmesi gerekiyor. Ekrandan alınan ışık ve beyindeki uyarılma da baş ağrısına sebep oluyor" dedi.

Koronavirüs salgını sebebiyle çocuklar, belirli bir dönemi sokağa çıkma kısıtlaması altında geçirdi. Evde geçirilen sürenin çoğalmasıyla birlikte enerjilerini sokakta atamayan çocuklar tablet, telefon, bilgisayar gibi teknolojik alet kullanımını sıklaştırırken, online eğitim sürecinin de etkisiyle dijital ekrana bakma süreleri uzadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerde daha fazla vakit geçirmeye devam eden çocukların teknoloji kullanımına bağlı olarak baş ağrısı şikayetleri arttı. Tablet, telefon, bilgisayar kullanımına bağlı baş ağrısının migren boyutlarına varabildiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, "Ekranlarda sürekli patlayan, hızlı değişen mavi ışıklar var. Çocukların bunlara adapte olabilmesi için göz kaslarını hızlı hareket ettirmesi gerekiyor. Ekrandan alınan ışık ve beyindeki uyarılma da baş ağrısına sebep oluyor. Bunun ileriki aşamalarında ise beynin bazı bölmelerinde incelme, dürtü kontrol problemleri görülüyor" dedi.

'3 YAŞ ALTININ EKRANA BAKMASI KONUŞMAYI GECİKTİRİYOR'

Günde iki saatten fazla ekrana bakılmaması gerektiğinin altını çizen Astarcıoğlu, "Olması gereken günlük 2 saat ekran maruziyetleri bu dönemde mecburi olarak aşıldı. Sokağa çıkıp enerjilerini atamadıkları için bu dönemde tablet, telefon, bilgisayar gibi aletlerle daha fazla vakit geçirdiler. Hatta bu çoklu kullanım şeklinde yani televizyona bakarken aynı anda tabletle oynamak şeklinde ilerliyor. Bunun bazı sonuçları var. 3 yaş altında ekrana bakmak konuşmayı geciktiriyor. Günde 2 saati aşan ekrana bakma süresi olduğunda çocukların bilişsel fonksiyonu bozuluyor ve öğrenme kapasiteleri düşüyorö"diye konuştu.

'2-3 SAAT BAKINCA BAŞIM AĞRIYOR'

Sokakta telefonuyla oyun oynayan 11 yaşındaki Demir Demir, "Telefonla genelde 2-3 saat geçiriyorum. Bazen 2-3 saat ekrana bakınca başım ağrıyor. Evde genelde telefonla oynuyorum. Aynı zamanda evdeki kutu oyunlarımla oynuyorum. Koronavirüs yüzünden evde çok canım sıkılıyor. Artık dışarı çıkabiliyorum ama gene de mesajlarıma bakmam gerek. O yüzden yine de telefona bakıyorum" şeklinde konuştu.

'O DA HUZURSUZ OLMASIN, BİZİ DE HUZURSUZ ETMESİN'

6 yaşındaki Yunus Emre'nin Annesi Filiz Evci, "Koronavirüs döneminde biraz daha tabletlerle yakınlaştılar. Elimizden geldiğince izin vermemeye çalışsak da bazen ısrarlarına dayanamıyoruz. Mümkün olduğunca farklı etkinlikler yapmasını desteklemeye çalışıyoruz. Ağabeyi ve ablası olduğu için şanslıyız çünkü onlarla da vakit geçiriyor. Bugün ailece kahvaltı etmeye geldik. Bu yüzden tabletle oynamasına izin verdim ki o da huzursuz olmasın, bizi de huzursuz etmesin" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte gittikleri kafede tabletiyle oyun oynayan Yunus Emre Evci ise, "Tabletimde savaş oyunlarını oynuyorum. Bazen video seyrediyorum" dedi.

Kaynak: DHA