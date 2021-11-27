İzmir Kent Konseyleri Birliği Seçimli Genel Kurulu Aliağa'da yapıldı

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - İzmir Kent Konseyleri Birliği Seçimli Genel Kurulu, Aliağa Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Aliağa Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan genel kurula Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, çevre ilçelerden kent konsey başkan ve genel sekreterleri katıldı. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan İzmir Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Mehmet Taşlı, "Kent konseyleri, gönüllülük esasıyla demokrasiyi ve birlik beraberlik ruhunu geliştirmeyi amaçlar. Kentin geleceğini ve sorunlarını ortak akılla yönetir" ifadelerini kullandı. Aliağa Kent Konseyi Başkanı Cihan Pazarcı ise 27 Kasım tarihinin İzmir Kent Konseyleri Birliği için demokrasi bayramı olduğunu belirtti.

"Asıl hedefimiz, ortak sevdamız İzmir'imizi daha iyi noktalara getirebilmek"

Genel kurula katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa'nın ülkenin önemli liman ve sanayi kentlerinden bir tanesi olduğuna dikkat çekti. Acar, "Aliağamız 1964 yılında ağır sanayi bölgesi ilan edilmesinden sonra petrokimya, gemi söküm, demir çelik sektörleri olmak üzere önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yaptı. Günümüzde de 16 limana ev sahipliği yapıyoruz. Aliağamız, sadece liman ve sanayiden ibaret bir şehir değil. Uçansu Şelalesi ve Kuş Cenneti doğal güzelliklerimizi; Güzelhisar ve Helvacı ovası verimli topraklarımızı; Mavi Bayraklı Ağapark Plajı Turizmi; Tisna, Kyme, Myrina ve Gryneion ile yakınımızda olan Aigai Antik kentleri ise tarih ve turizminin varlığını gösteriyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne Aliağa'nın bu alanlardaki potansiyelini öne çıkarmak için gayret gösteriyoruz. Aliağa, ülke ekonomisinin yüzde 2'sinin döndüğü, dış ticaretimizin yüzde 6'sının yapıldığı bir şehir konumunda bulunuyor. Ege Bölgesi ihracatının yüzde 56'sının yapıldığı limanlara sahibiz. Aliağa olarak bir dünya şehri olabileceğimize inanıyoruz. Aliağamızı, sağlık, spor, eğitim, kültür, sanat, turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında en az sanayi kadar geliştirmeliyiz. Bu yolda projelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Lakin bunu tek başına bir belediyenin yapma şansı yok. Her kurumun her sivil toplum kuruluşunun bu hedefe paydaş olması gerekiyor. Bu noktada Kent Konseyleri büyük önem arz ediyor. Aliağa'da bir başarı varsa, bu başarıda en az Belediye kadar Kent Konseyimizin de payı vardır. Aliağamızı bir dünya markası yapmak istiyoruz. Asıl hedefimiz, hepimizin ortak sevdası olan İzmir'imize katkı sunabilmek, İzmir'imizi daha iyi noktalara getirebilmek. El birliği ile birbirimize destek vererek şehrimizi daha yerlere getireceğiz" dedi.

Birlik yönetim kurulu belirlendi

Konuşmaların ardından İzmir Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Mehmet Taşlı, kent konseylerine verdiği destekten dolayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür plaketi takdim etti. Daha sonrasında ise 13 adayın yarıştığı seçime geçildi. Yapılan oylamada 31 oyun 26'sını Aliağa Kent Konseyi Başkanı Cihan Pazarcı aldı. Cihan Pazarcı'nın ardından Alper Yağlıdere, Senem Eştürk, Sebahattin İpektepe, Hadi Başman, İbrahim İncesu ve Suna Gündoğdu yönetim kuruluna seçilen diğer isimler oldu. - İZMİR