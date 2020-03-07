: İzmir kadınları arkasına aldı, ihracat atağını başlattı

07.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:19

Kadınları arkasına aldı, ihracat atağını başlattı

İZMİR'de imalat ve ihracat yapan bir tekstil firmasının sahibi 25 yaşındaki Cansen Kırıkkaya, istihdamın yüzde 90'nını kadınlardan oluşturdu. Kadınların daha detaycı ve titiz olduğunu dile getiren Kırıkkaya, "25 yaşındayım 15 ülkeye ihracat yapıyorum. Hedefimiz ihracat yaptığımız ülke sayısının 25 olması. 26'ya girmeden kadınlarla birlikte bunu başaracağıma inanıyorum" dedi. İzmir'de tekstil işiyle uğraşan bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Cansen Kırıkkaya, çocukluğundan beri kendi işinin patronu olmayı hayal ediyordu. Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret İşletmecilik mezunu olan genç tekstilci, çoğunluğu kadın işgücünden oluşan fabrikasında 15 ülkeye ihracat yapıyor. Üniversiteden mezun olunca bir süre ailesinin yanında çalıştığını dile getiren Cansen Kırıkkaya, "Ailem tekstilci olduğu için çocukluktan beri bu sektörde kendi işimi kurmayı hayal ediyordum. Kendi işimin patronu olmak istiyordum. Ailem baskı işindeydi. Ben ihracatı ve imalatı tercih ettim" dedi. Kendi şirketini kurmak için arayışa geçtiğinde Moda Tekstil Konfeksiyoncular (MTK) Sitesi'nde bir dükkan bulduğunu ve 4 katlı işyerini tutabilmek için çok düşündüğünü söyleyen Kırıkkaya şunları anlattı:

"Biz örme işi yapıyoruz. Makine hattını örmeye yönelik aldık ama zamanla dokuma işine de girdik. Yurtdışı pazarı hedefimiz. Aylık 30 bini aşkın ürün üretim yapabilecek bir kapasiteye sahibim. Bunu tutturmak için iç piyasaya da yöneliyorum ama önceliğim ihracat yapmak. Almanya, İsveç, İngiltere, İrlanda gibi ülkelerden sipariş alıyoruz. Kalifiye eleman sıkıntısı var. İstihdamı arttırmak istiyoruz. Pazarlamacıya da ustabaşına da ihtiyacımız var. Yanımda 10 kişi çalışıyor ve yüzde 90'u kadınlardan oluşuyor. 25 yaşındayım 15 ülkeye ihracat yapıyorum. Hedefimiz ihracat yaptığımız ülke sayısının 25 olması. 26'ya girmeden kadınlarla birlikte bunu başaracağıma inanıyorum."

'KAPILARIMIZ TÜM KADINLARA AÇIK'

Özellikle kadınlarla çalışmak istediğini belirten Cansen Kırıkkaya, kadınların istediklerinde daha fazla şeyi başarabildiklerine dikkat çekerek "Biz kadınlar çok detaycıyız. Tekstilde onlara daha fazla ihtiyaç var. Kadınlar tuttuğunu koparır" dedi. Üretimin her aşamasında bulunduğunu ve işini çok sevdiğini anlatan Kırıkkaya, tüm kadınların ekonomik özgürlüğe sahip olabilmesi gerektiğini dile getirdi. Kırıkkaya, "Tüm kadınların kendi harcadıklarını kazanması gerekir. Eşi ve çocuğu ile ortak kasası olabilir ama kimseye hesap vermeden harcayabildiği bir kasası olmalı. Başarımın sırrı tuttuğunu koparmak. Kadınlar yılmasın. Belediyelerin dikim kursları var. Kendilerini geliştirebilirler. Bizim kapılarımız tüm kadınlara açık" diye konuştu.

AİLE OLDULAR

Kırıkkaya'ya ait işyerinde çalışan İlayda Karakoyunlu (23) da bir kadın olarak üretimin içinde olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek "3 aydır burada çalışıyorum. Çok severek ilerliyorum. Her aşamayı burada öğrendim. Bir kadın olarak burada çalışmak güzel bir duygu. İlerlemeyi düşünüyorum" dedi. 25 yıldır tekstilde çalıştığını kaydeden Özlem Akkın (38) ise, "13 yaşından beri tekstildeyim. Ayakçılık yapıyordum. Şuanda her aşamayı biliyorum. 3 çocuk okutuyorum. Onların geleceği için çalışıyorum. İşimi seviyorum" diye konuştu. Berfin Kökaşık (25) da şunları söyledi:

"4 yıldır tekstilde çalışıyorum. Güzel bir çalışma ortamımız var. Cansen hanım bizimle arkadaş gibi. Sorunlarımızı çözüm yolunda emek veriyor. Aile olduk. Sıcak bir ortam var. Çok mutluyum."

Kaynak: DHA

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