Tahtalı Barajı'nın çevresine kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar halk sağlığını tehdit ediyor
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Tahtalı Barajı'nın çevresine kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar halk sağlığını tehdit ediyor

22.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:14

İzmir'de Tahtalı Barajı yakınlarındaki dere yatağının yanında bulunan alana kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar vatandaşları tedirgin etti. Klozeti bile atıp gittiklerini söyleyen vatandaş, "Buradaki pislikler suya gidiyor, bu suyu evlerimizde kullanıyoruz. Çöpler o kadar çok ki yol bile kapandı. Caydırıcı bir çözüm gerekli" ifadelerinde bulundu.

Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesi 9140 Sokak'taki alana kimlikleri belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dökülen moloz ve hafriyatlar, çevre kirliliğine neden oluyor. İçme suyunun karşılandığı Tahtalı Barajı'na akan dereye yakın alana atılan atıklar arasında eternitlerden klozete, cam parçalarından mezar taşına kadar birçok atık bulunuyor. Kaçak moloz ve hafriyatların, dere sularına karışarak, Tahtalı Barajı'na aktığını ileri süren vatandaşlar, kalıcı çözüm bulunmasını istiyor.

"DAHA ETKİLİ VE KESİN ÇÖZÜMLER GEREKLİ"

Bölge sakini Levent Özçelik, "Bölgede esnaf olduğumuz için bu yoldan araçlarımız geçiyordu. Ancak her yere moloz döktüler. Birkaç kez şikayetçi olduktan sonra burayı temizlediler. Ancak, kaçak döküm yapmaya devam edildi. Bunlarla başa çıkamıyoruz. Artık daha etkili ve kesin çözümler alınması gerekiyor. Atıklar arasında ne ararsanız var. Nasıl bu kadar duyarsız olunuyor, anlam veremiyorum. Buraya dökülen pislikler, dere yatağından geçerek baraja gidiyor. O suyu hepimiz içiyoruz" dedi.

Tahtalı Barajı'nın çevresine kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar halk sağlığını tehdit ediyor

BU GİDİŞLE YOL KAPANACAK

Beykan Baş da bölgeye kamera sistemi kurulmasını isteyerek, "Burada durum gerçekten çok kötü. Buradaki atıklar baraja gidiyor ve tüm İzmir o suyu içiyor. Zaten moloz ve hafriyat dökmek için tahsis edilen yerler olmasına rağmen klozeti bile buraya bırakıp gitmişler. Bölgenin önce temizlenmesi ardından da kalıcı çözümler alınması gerektiğini düşünüyorum. Kamera sisteminin yanı sıra levhalar ve caydırıcı para cezalarıyla buradaki kaçak dökümlerin önüne geçilebilir. Dökümler devam ederse zaten yol da kapanacak" diye konuştu.

Tahtalı Barajı'nın çevresine kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar halk sağlığını tehdit ediyor
Tahtalı Barajı'nın çevresine kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar halk sağlığını tehdit ediyor
Tahtalı Barajı'nın çevresine kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar halk sağlığını tehdit ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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