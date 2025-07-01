İzmir'in şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı kim? İzmir Büyükşehir Belediyesi hangi parti?

İzmir'in şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı kim? İzmir Büyükşehir Belediyesi hangi parti?
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İzmir'in güncel belediye başkanı kim? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının kim olduğu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hangi partiye ait olduğu, son gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi. Peki, İzmir'in şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı kim? İzmir Büyükşehir Belediyesi hangi parti? İşte, detaylar…

Yaşanan son gelişmelerin ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının kim olduğu ve hangi partiden seçildiği, şehirdeki gündemi meşgul eden konular arasında yer alıyor. Özellikle belediyenin yönetimi ve geleceğiyle ilgili yapılan açıklamalar, kamuoyunda merak uyandırdı. Peki, İzmir'in şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı kim? İzmir Büyükşehir Belediyesi hangi partiye ait? İşte, tüm bu gelişmelerin arka planı ve detaylar…

İZMİR'İN ŞU ANKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KİM?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak seçilen Dr. Cemil Tugay'dır. Tugay, 5 Nisan 2024 tarihinde göreve başlamış ve 2025 yılı itibarıyla görevini sürdürmektedir.

İzmir'in şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı kim? İzmir Büyükşehir Belediyesi hangi parti?İzmir'in şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı kim

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİYE AİT?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dr. Cemil Tugay'ın başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) aittir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştır.

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