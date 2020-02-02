: İzmir'in "sağlık üssü"nde binalar yükseliyor

02.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:01

İzmir'in "sağlık üssü" Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü inşaatında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 61'e ulaştı.

Bayraklı ilçesinin üst kesimindeki 618 bin 896 metrekarelik alanda Mayıs 2017'de inşası başlatılan, Ege Bölgesi ve İzmir'in en büyük sağlık yatırımında binalar hızla yükseliyor.

Bünyesinde 300 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon ile yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanelerini de barındıran dev komplekste, 2 bin işçi 2 vardiya şeklinde çalışmalarına devam ediyor.

Kampüs inşaatında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 61'e ulaşırken, hastaneyi kent merkezi ve çevre yollarına bağlacak kara yolu çalışmaları ise İzmir Valiliği koordinasyonunda yapılıyor.

Kampüs, 420 poliklinik, 53 ameliyathane, 380 yoğun bakım yatağı, 857 tek kişilik ve 225 çift kişilik odalarıyla vatandaşlara hizmet verecek.

"7 bin çalışan, günlük 80 bin vatandaşa hizmet verecek"

İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının çok önem verdiği, bölgenin en büyük şehir hastanesinde çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü inşaatının İzmir'in her yerinden görüldüğünü belirten Öztop, "Kampüsümüzü bu yılın ikinci yarısında açmayı planlıyoruz. Yakın zamanda hizmete girecek hastanemiz, kentteki sağlık hizmetlerinin kalitesini ve gücünü artıracak. Planlama çalışmalarımız devam ediyor. Hastanemiz 2 bin 60 yataklı olacak. 7 bin sağlık çalışanımız burada günlük 70 ila 80 bin vatandaşımıza 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verecek." dedi.

Öztop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da şehir hastanelerine çok önem verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hastanemiz sağlık turizmi konusunda kentimize çok önemli katkılar sağlayacak. Türkiye ve dünyanın birçok yerinden gelen hastalar, şehir hastanemizde şifa bulacak. Ana hastane bloğunda, vatandaşlarımıza kalp damar cerrahisi, onkoloji, çocuk hastalıkları ve cerrahisine kadar tüm branşlarda 3. basamak sağlık hizmetleri verilecek."

Kampüs inşaatında tasarımdan sorumlu proje müdür yardımcısı Mehmet Yeşilbaş da inşaatın hızla devam ettiğini anlatarak, "Şehir hastanesi yap işlet devret modeliyle inşa ediliyor. Planlamalarımıza göre 3 ay sonra bazı medikal ekipmanların montajlanmasına başlayacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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