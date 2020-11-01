İzmir'i vuran deprem sonrası ortaya çıktı! Bayraklı'daki binaların yüzde 57'si çok riskli gruptaymış

İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde en çok etkilenen yer Bayraklı ilçesi oldu. Kentsel dönüşüm tartışmalarının uzun zamandır yaşandığı Bayraklı'da belediyeye bağlı Deprem Etüt Merkezi'nin analizini yaptığı binaların yüzde 57'sinin "çok riskli" grupta olduğu ve sadece yüzde 5'inin "risksiz" sınıfta olduğu ortaya çıktı.

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin yankıları devam ederken, Bayraklı'daki binalar ile ilgili şoke eden bir araştırma ortaya çıktı. Bayraklı Belediyesi'ne bağlı Deprem Etüt Merkezi'nin analizini yaptığı binaların yüzde 57'sinin "çok riskli" grupta olduğu ve 20.000 binadan sadece yüzde 5'inin risksiz olduğu ortaya çıktı.

YETKİ BAYRAKLI BELEDİYESİ'NE ALINDI

Independent'ta yer alan habere göre, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, geçen ocak ayında Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e gitti ve kentsel dönüşüm yetkisini Bayraklı Belediyesi'ne aldı. 310 binden fazla nüfusa sahip Bayraklı'da adım adım yaklaşan tehlikeye çözüm arayan yetkililer kentsel dönüşümde karar kılmıştı. Ama bu karar belediye meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin kavgaları ve halkın bir türlü ikna edilememesinin gölgesinde kaldı.

BAŞKAN "UZUN SOLUKLU ÇALIŞMA GEREKİYOR" DEMİŞTİ

Ağustos ayında Bayraklı Belediye Meclisi'nde yapılan bir görüşmede kentsel dönüşümle ilgili konuşan başkan Sandal, "Uzun soluklu bir çalışma gerekiyor. Bütün iş adamlarıyla görüştük. Daha tecrübeli arkadaşlarımıza da gittik. Bir arkadaş grubumuzu İstanbul ve Ankara'da birer belediyelere göndereceğiz. Bizim kentsel dönüşüm anlayışımız 'yaptık, ettik' anlayışının tersi. Biz garibandan yana tavır koyuyoruz. İlk olarak onları sevindirmek istiyoruz" diye konuşmuştu.

DEPREM BEKLEMEDİ

Ağustos ayında ''Bugünden itibaren kentsel dönüşümde startı daha somut verilerle veriyoruz'' diyen Sandal, mahallelerimizde yeniden kentsel dönüşüm toplantıları başlatacağını söylemişti. Ama Bayraklı'yı o toplantılardan ve kentsel dönüşüm projesinden önce deprem vurdu. Ağır hasar olan çok sayıda bina boşaltılırken yıkılan binalardaki çalışmalar sürüyor.